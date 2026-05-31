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Alemanha vence Finlândia com dois de Undav em penúltimo amistosos antes da Copa do Mundo

Estadão Conteúdo

A Alemanha deu mais um sinal positivo em sua preparação para a Copa do Mundo de 2026 ao superar a Finlândia por 4 a 0 neste domingo, em Mainz. Atuando diante de sua torcida pela última vez antes do Mundial, a equipe de Julian Nagelsmann dominou o adversário e confirmou uma vitória tranquila.

O destaque da partida foi Deniz Undav. O atacante participou diretamente dos principais momentos ofensivos da seleção alemã, marcou dois gols e teve papel importante na construção do resultado.

Embora tenha encontrado uma defesa fechada durante boa parte da etapa inicial, a Alemanha manteve o domínio territorial e circulou a bola com paciência até encontrar os espaços necessários. A insistência foi recompensada ainda antes do intervalo, quando os anfitriões conseguiram transformar a superioridade em vantagem no placar.

A diferença técnica ficou ainda mais evidente após o retorno dos vestiários. Aproveitando falhas da seleção finlandesa e acelerando o ritmo nos momentos decisivos, os alemães ampliaram rapidamente a vantagem e passaram a controlar a partida sem maiores dificuldades. Florian Wirtz e Jamal Musiala também deixaram suas marcas na goleada.

Agora, a Alemanha volta suas atenções para o último compromisso preparatório antes da estreia na Copa do Mundo. A equipe encara os Estados Unidos no próximo fim de semana. A estreia no Mundial é contra o Curaçao.

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