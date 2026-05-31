Alemanha vence Finlândia com dois de Undav em penúltimo amistosos antes da Copa do Mundo Estadão Conteúdo 31.05.26 18h32 A Alemanha deu mais um sinal positivo em sua preparação para a Copa do Mundo de 2026 ao superar a Finlândia por 4 a 0 neste domingo, em Mainz. Atuando diante de sua torcida pela última vez antes do Mundial, a equipe de Julian Nagelsmann dominou o adversário e confirmou uma vitória tranquila. O destaque da partida foi Deniz Undav. O atacante participou diretamente dos principais momentos ofensivos da seleção alemã, marcou dois gols e teve papel importante na construção do resultado. Embora tenha encontrado uma defesa fechada durante boa parte da etapa inicial, a Alemanha manteve o domínio territorial e circulou a bola com paciência até encontrar os espaços necessários. A insistência foi recompensada ainda antes do intervalo, quando os anfitriões conseguiram transformar a superioridade em vantagem no placar. A diferença técnica ficou ainda mais evidente após o retorno dos vestiários. Aproveitando falhas da seleção finlandesa e acelerando o ritmo nos momentos decisivos, os alemães ampliaram rapidamente a vantagem e passaram a controlar a partida sem maiores dificuldades. Florian Wirtz e Jamal Musiala também deixaram suas marcas na goleada. Agora, a Alemanha volta suas atenções para o último compromisso preparatório antes da estreia na Copa do Mundo. A equipe encara os Estados Unidos no próximo fim de semana. A estreia no Mundial é contra o Curaçao. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo amistoso Alemanha Finlândia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Sem Marcelo Rangel, Remo recebe o São Paulo em busca da vitória antes da parada para a Copa Time azulino faz o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo neste domingo (31) 31.05.26 9h00 Futebol No Baenão, Tuna encara o Trem-AP em busca da classificação antecipada na Série D Equipe comandada pelo técnico Robson Melo depende apenas de si para avançar ao mata-mata. 31.05.26 7h00 mais esportes Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão 29.05.26 22h00 Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu defende liderança diante de Figueirense pressionado na Série C Papão defende liderança da competição diante de equipe catarinense ameaçada pelo Z-2 e pressionada dentro de casa 31.05.26 8h00 COPA DO MUNDO 2026 Brasil x Panamá: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (31/5) em amistoso antes da Copa Brasil e Panamá fazem amistoso internacional hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 31.05.26 17h30 futebol Sem Marcelo Rangel, Remo recebe o São Paulo em busca da vitória antes da parada para a Copa Time azulino faz o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo neste domingo (31) 31.05.26 9h00 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14