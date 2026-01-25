Alcaraz leva sufoco, mas avança no Australian Open; Luisa Stefani vence em jornada dupla

Em busca de seu primeiro título no Australian Open, Carlos Alcaraz levou sufoco, mas conseguiu derrotar o americano Tommy Paul, 20º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6), 6/4 e 7/5 para alcançar as quartas de final do primeiro Grand Slam da temporada.

Uma das lacunas no currículo do tenista número 1 do mundo, que chegou ao Melbourne Park com uma blusa da seleção brasileira, é a ausência de um troféu na Austrália - ele nunca passou das quartas de final. Além disso, na próxima rodada ele terá de superar também a torcida contrária diante do anfitrião Alex de Minaur, número 6 do mundo, que avançou com uma vitória por 6/4, 6/1 e 6/1 sobre o 10º do ranking, Alexander Bublik.

"Eu entendo, nada pessoal, mas a torcida estará a favor dele", disse Alcaraz. "Estou ansioso e preciso estar preparado para isso", acrescentou após a vitória sobre Paul, construída com saques precisos. "O saque tem sido uma arma importante para mim. Para ser honesto, estou impressionado comigo mesmo", comentou o espanhol, sem falsa modéstia.

Sem cometer duplas faltas, o espanhol acertou 70% do primeiro serviço e levou 79% desses pontos. Ele também conquistou 68% dos pontos no segundo serviço, o que rendeu uma brincadeira de Novak Djokovic, que enviou mensagem a Alcaraz pedindo o pagamento de direitos autorais. "Sim, ouvi falar disso. Tenho o contrato lá, mas ainda não o vi", riu o espanhol sobre sua conversa com Djokovic.

Buscando seu 25º título de Grand Slam, um feito inédito, Djokovic, que tenta encerrar a hegemonia recente de Alcaraz e Jannik Sinner, vencedores dos últimos 8 Slams, avançou para as quartas de final com a desistência de Jakub Mensik devido a uma lesão abdominal. O sérvio aguardará o vencedor do confronto entre o italiano Lorenzo Musetti e o americano Taylor Fritz.

Já o número 3 do mundo, Alexander Zverev, classificou-se com uma vitória em sets diretos (6/2, 6/4 e 6/4) sobre o argentino Francisco Cerundolo e enfrentará nas quartas o jovem Learner Tien, 20 anos, que atropelou o experiente Daniil Medvedev com direito a pneu: 6/4, 6/0 e 6/3.

LUISA STEFANI AVANÇA EM TORNEIOS DE DUPLAS COM VITÓRIAS NO MESMO DIA A brasileira Luisa Stefani também brilhou neste domingo e se classificou às quartas de final tanto do torneio feminino de duplas quanto nas duplas mistas.

Na jornada dupla, a medalhista olímpica de Tóquio, em 2021, entrou em quadra ao lado da canadense Gabriela Dabrowski e venceu a parceria formada pela espanhola Cristina Bucsa e a americana Nicole Melichar-Martinez por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Horas depois, a brasileira disputou a partida de duplas mistas com o salvadorenho Marcelo Arévalo e novamente saiu vencedora por 2 sets a 0 sobre os americanos Evan King e Asia Muhammad, com parciais de 6/3 e 6/2.