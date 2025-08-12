Alcaraz avança às oitavas do Cincinnati Open após duelo equilibrado com Medjedovic Estadão Conteúdo 12.08.25 18h24 O espanhol Carlos Alcaraz, número dois do ranking mundial, garantiu sua vaga nas oitavas de final do Cincinnati Open, nos Estados Unidos, nesta terça-feira. O jovem talento confirmou o favoritismo ao superar o sérvio Hamad Medjedovic, 72º colocado e uma das promessas do circuito, em uma partida que durou 1h35min e terminou com parciais de duplo 6/4. Medjedovic, de 22 anos, é conhecido por ser apadrinhado por Novak Djokovic, o que acrescenta ainda mais relevância ao confronto entre os dois jogadores. Apesar do esforço, o sérvio não conseguiu evitar a vitória do espanhol, que manteve um alto nível de jogo durante todo o duelo. Com essa vitória, Alcaraz chega a sua 50ª vitória na temporada em 56 jogos disputados, confirmando a excelente fase. Neste ano, ele já conquistou cinco títulos importantes, incluindo Roland Garros, Roma e Monte Carlo, além do vice-campeonato em Wimbledon, consolidando-se como um dos principais nomes do tênis mundial. Na próxima fase, Alcaraz enfrentará o italiano Luca Nardi, atual 98º do mundo, que entrou no torneio como lucky-loser após a desistência do checo Jakub Mensik, campeão de Miami. Nardi avançou ao vencer por 6/2 e 2/1 quando Mensik precisou abandonar a partida. O torneio em Cincinnati tem registrado temperaturas elevadas, o que tem exigido bastante dos atletas. O primeiro set entre Alcaraz e Medjedovic foi bastante disputado, com o espanhol conquistando a única quebra da parcial no sétimo game, que contou com diversas reviravoltas antes de fechar em 6/4. No segundo set, o sérvio largou melhor, mas o espanhol recuperou-se e conseguiu a quebra no quinto game. Embora Medjedovic tenha buscado o empate, Alcaraz demonstrou sua superioridade e fechou o set e o jogo também por 6/4. Além de Alcaraz, outro destaque da rodada foi Andrey Rublev, que venceu o australiano Alexei Popyrin em confronto equilibrado por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 7/6 (7/5) e 7/5, confirmando sua vaga na próxima fase do torneio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Cincinnati Open Carlos Alcaraz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo oficializa saída de zagueiro por empréstimo; saiba detalhes Jogador Rafael Castro, de 28 anos, deixou o Remo e vai jogar a Série C pelo Londrina-PR 12.08.25 17h08 SÉRIE B João Vieira comemora gol da vitória e projeta clássico contra o Goiás pela Série B Volante marcou o único gol do Vila Nova sobre o Paysandu e quer ampliar invencibilidade no duelo goiano 12.08.25 16h48 FUTEBOL Marcos Braz descarta interesse do Remo em atacante; veja quem Clube azulino busca um atacante no mercado, mas Marcos Braz disse não saber de nenhuma negociação com Tiago Marques 12.08.25 15h59 Futebol Em súmula, árbitro registra xingamento de Frontini e arremesso de objetos em jogo do Paysandu Jonathan Benkenstein Pinheiro relatou que o executivo bicolor precisou ser contido por seguranças e membros do time após o apito final 12.08.25 12h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 12.08.25 0h36 Futebol Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense 11.08.25 21h28 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12 Tabela Derrota mantém Paysandu na vice-lanterna, e Remo fica mais próximo do G-4; veja a tabela Time bicolor perde a chance de fechar a rodada fora do Z-4 com tropeço diante do Tigre; Leão Azul volta a figurar entre os cinco primeiros 12.08.25 8h52