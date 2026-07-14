Alan Franco se despede do São Paulo para jogar no México: 'Vestir essa camisa foi uma honra' Estadão Conteúdo 14.07.26 0h03 O zagueiro Alan Franco se despediu do São Paulo nesta segunda-feira rumo ao Tigres, do México, clube ao qual foi emprestado com contrato válido por uma temporada. Em publicação nas redes sociais, o argentino de 29 anos disse que chegou o momento de "encerrar um ciclo" e fez agradecimentos à agremiação e aos torcedores. "Vestir esta camisa foi uma das maiores honras da minha carreira. Aqui vivi momentos inesquecíveis, cresci como atleta e como pessoa, construí amizades e tive o privilégio de representar um clube tão grandioso", disse o jogador. "Agradeço a todos os meus companheiros, comissão técnica, funcionários e diretoria pelo respeito, pela confiança e por tudo o que compartilhamos ao longo dessa caminhada. À torcida, meu agradecimento mais especial. Obrigado por cada apoio, cada incentivo e por fazerem deste clube um lugar único. Vocês estiveram presentes em todos os momentos e sempre me deram forças", concluiu. O defensor tem contrato com o São Paulo até 2028, mas o Tigres terá opção de compra quando o período de empréstimo terminar. Ele estava no clube desde 2023, contratado após passagem pelo futebol dos Estados Unidos, onde defendeu o Atlanta United. Em 152 jogos pelo clube tricolor, marcou três gols e distribuiu seis assistências. Participou da campanha do título inédito da Copa do Brasil, em 2023, mas como reserva de uma zaga de sucesso formada por Arboleda e Lucas Beraldo. Também venceu a Supercopa de 2024. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Pulo FC Alan Franco COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Mais dois! Remo rescinde contrato com zagueiro e atacante e enxuga elenco para a Série A Leão Azul segue reformulando seu elenco e realizando rescisões contratuais de atletas 15.07.26 15h02 futebol Artilheiro do Paysandu, Ítalo tem multa de R$ 1 milhão para compra em definitivo, aponta colunista Emprestado pelo Volta Redonda até o fim da temporada, atacante vive grande fase e soma 15 gols com a camisa bicolor 15.07.26 11h48 futebol Ex-Remo, Sávio é anunciado pelo Ceará para a sequência da Série B Lateral-esquerdo assinou contrato até o fim de 2026 e volta a trabalhar com Daniel Paulista, que comandou o Leão Azul em 2025 15.07.26 11h09 Futebol Foco no Remo é o repertório tático 15.07.26 10h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Homens armados ao meio-dia': ex-Remo relata choque com Belém, além de paixão pelo futebol Em podcast, meia grego Panagiotis Tachtsidis relembra passagem pela capital paraense, diz que se assustou com cenas de pobreza e violência, mas destaca o carinho da torcida azulina 14.07.26 21h28 futebol Artilheiro do Paysandu, Ítalo tem multa de R$ 1 milhão para compra em definitivo, aponta colunista Emprestado pelo Volta Redonda até o fim da temporada, atacante vive grande fase e soma 15 gols com a camisa bicolor 15.07.26 11h48 mma Paraense Michel Pereira deixa o UFC após mais de sete anos na organização Lutador não teve o contrato renovado após a derrota para Shara Magomedov em junho 15.07.26 9h31 Futebol Foco no Remo é o repertório tático 15.07.26 10h52