Águia de Marabá encara Manaus em duelo inédito pelas oitavas da Copa Verde

O Águia de Marabá está em Manaus (AM) , onde enfrenta o clube local, na noite desta quinta-feira (5) em jogo válido pelas oitavas de final da Copa Verde. A partida acontece na Arena da Amazônia, em Manaus, às 21h (de Brasília) e marca o primeiro confronto direto entre as equipes do Pará e do Amazonas no torneio. O jogo será disputado em partida única, e em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Quem avançar enfrentará o vencedor de Paysandu x Porto Velho nas quartas de final.

Embora nunca tenham se enfrentado antes, o confronto entre Águia de Marabá e Manaus ganha uma “pitada” extra devido à rivalidade histórica entre Pará e Amazonas em competições regionais. A partida promete ser disputada com intensidade, já que ambas as equipes buscam não apenas a classificação, mas também o protagonismo em um duelo inédito.

A equipe Marabaense não sabe o que é vencer há quatro jogos, sequência de resultados que mantêm o time na quarta colocação na tabela do Parazão. Na primeira fase da Copa Verde, o Águia eliminou o Independência-AC nos pênaltis, com o goleiro Axel defendendo duas cobranças, garantindo a vaga nas oitavas de final. Já o Manaus, atual campeão amazonense, chega ao confronto com moral após vencer o Rio Branco-AC por 2 a 0 na fase anterior. O clube lidera o grupo A do primeiro turno do Campeonato Amazonense.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)