Academia de Futebol do Palmeiras é alvo de ataque com rojões; ninguém se feriu Estadão Conteúdo 10.08.25 14h27 O Palmeiras denunciou que a Academia de Futebol, o centro de treinamentos do clube, sofreu um ataque com rojões na madrugada deste domingo. Segundo o clube, ninguém se feriu, embora a ação tenha colocado em risco a integridade física de jogadores e funcionários do clube que estavam no local. O clube afirmou que pretende registrar boletim de ocorrência e que já está em contato com a Polícia Civil para apurar os responsáveis. Em nota oficial, o Palmeiras relacionou o ocorrido ao ataque feito por integrantes da maior torcida organizada do clube, a Mancha Alviverde, contra ônibus da torcida organizada Máfia Azul, do Cruzeiro, na rodovia Fernão Dias em 2024, que terminou com um morto. No texto, o Palmeiras diz que não se pode permitir que o futebol se torne um ambiente tóxico e critica veículos de imprensa que repercutiram "ameaças feitas por indivíduos violentos". O Palmeiras está sob intensa pressão após a eliminação para o arquirrival Corinthians na Copa do Brasil na última quarta-feira. No final da partida, a presidente Leila Pereira, o diretor de futebol Anderson Barros, o técnico Abel Ferreira e vários atletas foram ofendidos por parte do estádio, enquanto outra parte vaiou os xingamentos. Na sexta-feira, Leila defendeu Abel e pediu paciência. No dia seguinte, uma faixa foi estendida na rua do estádio com as palavras: "Paciência é o c......! Acabou a paz!". Leia a nota do Palmeiras na íntegra Durante a madrugada deste domingo (10), vândalos atacaram covardemente a Academia de Futebol do Palmeiras, colocando em risco a integridade física dos atletas e demais colaboradores do clube que estavam no local em regime de concentração para o jogo contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Por sorte, ninguém se feriu. Bombas e rojões foram arremessados contra o centro de treinamento do clube, em um atentado terrorista com características similares àquele ocorrido em outubro de 2024, quando marginais já identificados pela polícia assassinaram um torcedor do Cruzeiro na Rodovia Fernão Dias. O Palmeiras não se intimidará diante dos atos violentos praticados por um grupo de criminosos e irá até o fim para que os responsáveis sejam punidos com o rigor da lei. O clube já está em contato com a Polícia Civil e registrará Boletim de Ocorrência - todas as imagens registradas pelas câmeras de monitoramento da Academia de Futebol serão disponibilizadas aos investigadores. Não podemos tolerar, muito menos normalizar, que o futebol se transforme em um ambiente cada vez mais tóxico, em que a paz esteja sob risco permanentemente. Neste sentido, o clube lamenta a conivência de diversos veículos de imprensa que, desde a véspera do último Derby, vêm dando publicidade - muitas vezes sem qualquer senso crítico - a ameaças feitas por indivíduos violentos que tentam se impor pelo medo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Palmeiras violência COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Corrida do Círio 2025 já tem mais de 3 mil inscritos e expectativa é de superar 7 mil participantes Inscrições para a maior corrida de rua da Amazônia termina no dia 14 de outubro. 10.08.25 9h30 SÉRIE D Tuna enfrenta o Maranhão neste domingo para tentar fazer história Time cruzmaltino precisa de quatro gols de diferença para se classificar na competição 10.08.25 9h00 Futebol De pai para filho: técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira 10.08.25 8h30 Carlos Ferreira Futebol brasileiro tem “faroeste” nas categorias de base 10.08.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo 10.08.25 7h00 Futebol Em meio aos jogos da Série B, técnico e auxiliar do Paysandu estreitam laços no Dia dos Pais A relação profissional começou em 2024, quando Claudinei trocou a Chapecoense pelo Guarani e hoje se consolida no comando técnico do Papão da Amazônia 10.08.25 8h00 DIA DOS PAIS Canoagem une pai e filho em aventuras pelos rios do Pará De Belém ao Araguaia, passando por Santarém e ilhas amazônicas, pai e filho compartilham travessias que moldaram uma parceria dentro e fora da água 10.08.25 7h07 SÉRIE D Tuna enfrenta o Maranhão neste domingo para tentar fazer história Time cruzmaltino precisa de quatro gols de diferença para se classificar na competição 10.08.25 9h00