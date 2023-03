Trabalhadores freelancers podem se candidatar a vagas sem sair de casa; veja como

A possibilidade de trabalhar sem sair de casa já existe há algum tempo, mas a pandemia da covid-19 acelerou esse tipo de evolução no mercado, e até se candidatar para uma vaga ficou mais cômodo. Vários sites existem justamente com o objetivo de ajudar quem quer garantir uma renda extra, como freelancer, ligando as empresas aos perfis profissionais que elas procuram.

Alguns desses sites são o Workana, Indeed, Empregos e Freelancer, mas também há outros que mostram oportunidades disponíveis, como o próprio LinkedIn, rede social profissional. Na maioria deles, o usuário precisa ter um cadastro para ter acesso às vagas - até é possível conferir as chances do mercado sem se inscrever, mas não enviar proposta ou se candidatar.

Os portais oferecem mecanismos de buscas com vários filtros, e basta saber que tipo de vaga é de interesse para fazer as pesquisas. Por exemplo, um trabalhador freelancer pode marcar a faixa salarial de seu interesse, a modalidade da vaga, a área de atuação, o local onde a empresa fica e até o ramo no qual está inserida.

As vagas que aparecem disponíveis vêm com um indicativo de quanto, em média, será pago pelo trabalho e uma descrição do que o profissional precisará fazer. Confira mais no infográfico.

Cuidado

De acordo com a advogada especialista em proteção de dados e privacidade Flávia Figueira, que é também professora de direito digital, o alerta em relação à oferta de vagas já existe há muito tempo, desde os classificados dos jornais impressos, mas se potencializou com as redes sociais e o meio online. E os altos índices de desemprego, na avaliação dela, elevam a possibilidade de cair em golpes.

“Houve o aumento dessas ofertas e, naturalmente, dos perigos, pela facilidade de chegar até esse público. Muitas vezes, você recebe ofertas até mesmo no WhatsApp, no seu celular, e em alguns casos somos nós mesmos que vamos fazendo cadastros em qualquer tipo de rede social, em qualquer tipo de oferecimento de vaga, e ficamos propensos a receber essas ofertas. No caso da pessoa que está em busca de emprego, acaba sendo seduzida e clicando com maior facilidade”, comenta.

As vagas de freelancer exigem um cuidado ainda maior, segundo Flávia, porque, como o profissional não se vincula necessariamente a uma empresa específica e pode atuar em várias, pode ser “seduzido” com mais facilidade pelas ofertas, principalmente quando são muito vantajosas e oferecem pagamentos acima do comum no mercado.

Outra situação que exige a atenção dos candidatos é quando, para se inscrever em uma vaga de trabalho, o profissional precisa pagar uma taxa antecipada ou um curso.

“Todas as vezes em que a empresa disser para você fazer algum depósito inicial para ser aprovado naquele trabalho ou vaga de freelancer, desconfie de todos os modos, exatamente por entender que empresas idôneas não vão pedir nenhum pagamento prévio para que você seja admitido a essa vaga”, opina Flávia.

O trabalhador ainda deve ficar atento quando, ao clicar no link da vaga, aparecer um site “estranho”. Em muitos casos, são usadas fachadas de portais para roubar os dados do trabalhador. A especialista também indica que o profissional sempre pense na proteção dos seus dados pessoais e não informe RG, CPF e outros documentos de forma prévia, apenas se já estiver concorrendo no processo seletivo.

Precaução

Uma das formas de verificar se a vaga é real é ficar atento ao site em que ela é oferecida. A advogada especialista em proteção de dados e privacidade ressalta que, quando se trata de uma oportunidade de trabalho para empresas de fora do Estado ou do país em que o trabalhador mora, é necessário checar se o site é oficial, por isso ela indica dar prioridade a portais conhecidos, como o LinkedIn e o Peixe 30.

“Sempre que houver o oferecimento de uma vaga internacional, buscar a empresa nesses sites e aplicativos que são relacionados a emprego. Lá, com toda a certeza, mesmo que seja de home office, eles vão fornecer essas informações muito mais detalhadas. Todas as vezes em que houver uma divulgação muito genérica, é preciso ter cautela, porque, se for real, a empresa tende a detalhar a vaga para realmente ver se você consegue desenvolver o serviço e se encaixa no perfil”, detalha Flávia Figueira

Mesmo tendo cuidado, se uma pessoa for vítima de um golpe em vagas de emprego, a advogada indica que ela reúna todas as provas, como prints, fotos, mensagens e documentos enviados à suposta empresa e vá até uma delegacia especializada em crimes virtuais para prestar queixa. Será aberto um inquérito policial e a Polícia dará andamento à investigação.

Confira alguns sites para trabalhar como freelancer:

Obs.: A reportagem utilizou como base para pesquisa a área de marketing, para freelancer, em modalidade remota ou, quando não aparece essa opção, em todas as regiões e países. Em alguns casos, as vagas são fixas, com pagamento mensal, e em outros trata-se de salário único por determinado serviço.

Workana:

Desça até o final da página e, na aba “Sou um talento”, aperte em “Encontre oportunidades”. Já dentro da área de busca, digite uma palavra-chance, como a sua área de atuação, e marque as opções que desejar em categoria, modalidade, habilidades e outras. Aí você aperta em “Fazer uma proposta”.

Salários oferecidos: De US$ 15 a US$ 3.000

Indeed:

Logo no topo da página, clique em “Achar vagas”. O site é autoexplicativo. Na área “O quê”, digite o que você procura. As vagas vão aparecer em seguida. Também é possível criar filtros, como modalidade, data do anúncio, salário estimado e escolaridade. Clique depois em “Candidatar-se”.

Salários oferecidos: De R$ 1.000 a R$ 8.000

Empregos:

O site já vai abrir na área de busca, onde você pode escrever o que busca: cargo ou palavra-chave. Quando surgir a lista de vagas, você ainda pode reduzir as opções fazendo filtros, incluindo o Estado, região e cidade, o nome da empresa, o título da vaga e a faixa salarial, entre outras opções. Gostando da vaga, basta clicar em “Enviar currículo”.

Salários oferecidos: De R$ 1.000 a R$ 6.500

Freelancer:

Na página principal, você pode apertar na aba “Ganhar dinheiro trabalhando como freelancer”, mas vai precisar de um cadastro. Se quiser apenas fazer uma busca sem se inscrever, clique, no topo do site, em “Busque trabalhos” e faça sua pesquisa. É possível filtrar trabalhos com preço fixo ou por fora, o tipo de trabalho, em quais idiomas você deseja trabalhar e quais são suas habilidades. Se você gostar de uma vaga, aperte em “Ofertar agora”.

Salários oferecidos: De US$ 30 a US$ 50.000