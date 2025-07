Resolver problemas é mais importante que ter uma profissão, diz superintendente do CIEE

Com o avanço da tecnologia e as mudanças constantes no mundo do trabalho, a pergunta mais comum entre profissionais é: como se preparar para o futuro? Para Rodrigo Dib, superintendente institucional do CIEE, a resposta não está em escolher uma única profissão, mas sim em desenvolver habilidades que acompanham qualquer cenário.

“Se você é uma pessoa treinada para resolver problemas, você está garantido. Porque o mundo está cheio de problemas. E quem resolve, sempre tem espaço”, afirma.

Rodrigo destaca que o foco atual dos processos seletivos está nas competências comportamentais. Boa comunicação, raciocínio lógico, resiliência, colaboração e capacidade de aprender com rapidez são diferenciais muito mais importantes que conhecimentos técnicos específicos, que mudam com frequência.



“Hoje, muitas empresas já contratam pelo comportamental, porque sabem que o técnico pode ser aprendido depois. E as gerações mais novas têm essa vantagem de aprender rápido”, explica.

Ele ainda reforça que, diante de profissões que ainda nem existem, a melhor preparação é fortalecer o que nenhuma máquina pode substituir: as habilidades humanas.