Portal do Trabalhador tem 1.058 vagas para recenseadores do IBGE em Belém

O Portal do Trabalhador em Belém confirmou, nesta quarta-feira (23), a existência de 1.058 vagas em aberto para interessados em atuar como recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na capital paraense. De acordo com a instituição, ligada à Secretaria Municipal de Economia (Secon), no mês de fevereiro, foram encaminhados 8 auxiliares de serviços gerais para o posto de trabalho, porém, somente um deles foi efetivado. Também há, atualmente, 10 vagas para vendedores e 2 para gerente de vendas em uma multinacional que irá inaugurar em Belém.

Saiba onde se cadastrar para as vagas de emprego e o que é necessário para o cadastro.

“Detalhamos também que as áreas de oportunidades que estão surgindo são de vendedores, embaladores, caixa e repositores para a área atacadista. O cidadão pode concorrer a essas vagas através do seu cadastro no Sine Brasil. No site gov.br, ele coloca as suas informações pessoais, profissionais e objetivos profissionais. Os usuários que não dispõem de acesso à internet podem procurar o Portal do Trabalhador presencialmente para realizar seu cadastro gratuitamente, pois serviço algum é cobrado”, disse a coordenadora da instituição na capital paraense, Lilian Gusmão.

Vale ressaltar, segundo Lilian, que além das vagas citadas, há outras oportunidades em empresas atacadistas, mas muitos desses empreendimentos atuam com Recursos Humanos e Consultoria próprios.

“Quando o empresário não consegue preencher as vagas, ele nos procura, quando, dentro da divulgação dele não consegue os candidatos. As empresas fazem o cadastro através de e-mail, e nós fazemos a triagem de currículo baseado no perfil enviado e encaminhamos para eles via e-mail. Depois, eles fazem a entrevista”, declarou.

O Portal do Trabalhador em Belém funciona na avenida Nazaré, nº 669, de segunda à sexta-feira, de 8h às 14h. O cadastro à distância pode ser feito pelos que têm acesso à internet, no site empregabrasil.mte.gov.br. No endereço eletrônico, o trabalhador preenche o formulário com suas informações e faz um cadastro, inclusive do currículo. De acordo com as vagas inseridas no sistema e as exigências de cada posto, o cidadão pode ser chamado. Também há o e-mail de contato do Portal portaldotrabalhor@cinbesa.com.br.

CPF;

RG;

Comprovante de escolaridade;

Referência;

Currículo;

Carteira de trabalho.

Em busca de emprego

Patrícia Souza Furtado, de 45 anos, se candidatou a uma dessas oportunidades no prédio físico do Portal nesta terça-feira (22). Após alguns longe do mercado de trabalho, ela decidiu retomar os estudos e está em busca de um espaço no âmbito profissional.