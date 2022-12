Estágio 2023: OLiberal.com abre vagas para jornalismo digital; veja como mandar currículo

Tem vaga de estágio 2023 em O Liberal. Ao todo, são três vagas de estágio para a equipe SEO do portal OLiberal.com. Entre os principais requisitos para as vagas no jornalismo digital estão: cursar entre os 4º e 6º semestres de Comunicação Social, com habilitação em jornalismo.

O exercício do estágio 2023 no Grupo Liberal segue a diretriz da Lei do Estágio. As vagas são para modalidade presencial e com início imediato. Interessados devem mandar currículo para o e-mail EstágioJornalismo/2022 com o assunto "EstágioJornalismo/2022" até o dia 09 de dezembro deste ano de 2022.

Quais são os requisitos para a vaga de estágio 2023 no portal de O Liberal?

• Cursando Comunicação Social em ênfase em Jornalismo entre o 4° e 6° semestres;

• Disponibilidade para estagiar nos horários da manhã ou tarde ou noite;

• Interesse na área de jornalismo online, edição de matérias para internet, utilizando imagens, vídeos, áudios, links e outros;

• Conhecimentos de fotojornalismo e de informática (nível de usuário);

• Bom texto e boa fluência verbal;

• Desejável conhecimentos de plataformas de edição;

• Facilidade para atuar em equipe;

• Dinamismo, bom nível de atenção concentrada e de relacionamento interpessoal;

• Disponibilidade para modalidade presencial e início imediato.

Como me candidatar a estágio em O Liberal?

É preciso estar cursando entre os 4º e 6º semestres do curso de Comunicação Social, com habilitação em jornalismo e mandar o currículo para o e-mail vagas@grupoliberal.com com o assunto "EstágioJornalismo/2022".