Alugar computador é melhor do que comprar? Cliente de locadora em Belém lista vantagens; veja

O aluguel de computadores, notebooks e tablets está se tornando um setor com cada vez mais visibilidade no mercado, com grandes empresas investindo no uso temporário desses dispositivos tecnológicos do que na compra. Segundo a Grand View Research, Inc, o montante global movimentado com o aluguel de equipamentos deve ser de 136,5 bilhões de dólares até 2027. Em Belém, uma empresa do bairro Nazaré, a Top Locadora, dispõe do aluguel de computadores e outros aparelhos digitais para diversas pessoas jurídicas e físicas.

Em entrevista ao Grupo Liberal, o fundador da empresa, Caitano Celedonio, lembra que decidiu iniciar o negócio em abril de 2020, em meio a pandemia de Covid-19, com 160 computadores. Hoje, após quase cinco anos de atuação, o negócio possui mais de 5 mil dispositivos para aluguel. Com o sucesso, ele estuda abrir uma filial no município de Barcarena.

O fundador diz ainda que o público da empresa é diverso, desde microempreendedores até grandes firmas. “Somos utilidade pública, quando menos se espera, as pessoas e as empresas precisam de computadores, notebooks, nobreaks, e scanners etc. Atualmente atendemos 70% pessoas jurídicas e 30% pessoas físicas. Mas em nosso planejamento queremos ampliar o atendimento a pessoas físicas”, declarou Caitano.

Celedonio diz ainda que esse tipo de setor é benéfico tanto para o planeta quando para as empresas, pois não gera lixo ambiental e evita depreciação contábil. Uma pesquisa do The Global E-Waste Monitor feita em 2024 destacou que a produção de lixo eletrônico em 2022 foi de 62 bilhões de quilos.

Ele cita ainda que a relação custo-benefício é altamente atrativa para o cliente, e que, por isso, um dos motivos para a contratação do benefício seja a “facilidade na montagem de um negócio, na montagem da área de vendas, e o baixo investimento.

“Na maioria das vezes as empresas não são especialistas em equipamentos eletrônicos, e quando da um problema [elas] tem que pagar técnicos, muitas vezes são enganados, ou muitas vezes criam mais um departamento na empresa só para cuidar dos equipamentos”, diz Caitano.

Ele cita ainda a celeridade desse tipo de negócio na resolução de problemas técnicos, que são resolvidos em questão de duas horas em uma empresa especializada em vez de esperarem dias por uma solução.

Movimento do setor para a COP 30 em Belém

Caitano comenta ainda sobre a expectativa para a COP 30, dizendo que o evento, que ocorrerá em Belém em 2025, trará muita demanda para o setor de aluguel de dispositivos para empresas e pessoas físicas.

“Acreditamos que 2025 será um grande ano para todos nós em Belém, e no estado do Pará, afinal estamos sediando grandes eventos. A COP 30 já começou e a cada mês tende a melhorar [os negócios], pois esse evento acontecerá [também] ao longo do ano. E o ápice será em novembro, mas já estamos a todo vapor”, declara o fundador.

Usuário relata boa experiência alugando computadores

Rômulo Thiago, co-fundador de uma ótica em Belém, e cliente da Top Locadora, diz que todas as nove lojas da empresa possuem aparelhos terceirizados, inclusive a estrutura do sistema interno com mais de 50 equipamentos.

Segundo o empreendedor, as vantagens desse tipo de serviço estão na possibilidade de realocação dos investimentos que seriam aplicados na compra de dispositivos, na oferta de aparelhos modernos e na praticidade com possíveis problemas técnicos.

“Não empatamos capital com a compra de equipamentos. Utilizamos os nossos recursos para fazer frente as matérias-primas do nosso negócio. Não gastamos recursos com uma infraestrutura de técnicos e nem temos despesas com técnicos. Tudo suportado pela locadora”, diz Rômulo.