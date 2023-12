Em Dubai, Sebrae Pará acumula experiências para preparação à COP 30

Em um vídeo divulgado nesta sexta-feira (8), o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, apresentou um balanço da participação da instituição na 28ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 28. Na gravação, enviada diretamente de Dubai, onde acontece a COP 28, Magno pontuou todos os aprendizados adquiridos pelo Sebrae durante o evento, para poder melhor ajudar pequenas empresas a se prepararem para a COP 30, que acontece em Belém, em 2025.

“O Sebrae Pará se fez presente aqui na COP 28. A gente sabe que as características de Dubai são diferentes das de Belém, das características da Amazônia e do Brasil, mas nós temos grandes potencialidades. E nós do Sebrae, com os nossos técnicos e empresários que aqui vieram, tiveram exatamente o objetivo de enxergar o que aconteceu em todas as estruturas, tanto na parte técnica, das conversas, dos pavilhões, como também em toda a área de infraestrutura operacional, como alimentos e bebidas, como locomoção”, explicou.

Uma das possibilidades estudadas pelo Sebrae, durante a missão em Dubai, foi o uso de contêineres para abrigar atividades comerciais. "Estivemos também presentes, por exemplo, em uma empresa que trabalha a transformação de contêineres. Além da questão da sustentabilidade, [conhecemos] essa utilização de contêineres para, por exemplo, fazer hotéis, para fazer restaurantes, para utilizar esse modelo sustentável de negócio”, destacou.

De acordo com o diretor-superintendente, a viagem foi um grande aprendizado para os representantes do Sebrae, que agora retornam para Belém para trabalhar na Agência Sebrae COP 30, criada para concentrar os trabalhos de apoio aos pequenos negócios para a conferência de 2025.

“Com que tudo o que nós vimos aqui em Dubai, [que nós] possamos agora fazer uma digestão de todo esse conteúdo e levar para o Brasil. Por exemplo, algo que será muito importante, que já está sendo trabalhado, é a língua inglesa. Nós já temos empreendedores aí em Belém que já começaram os seus estudos de inglês aplicado para o seu segmento, seja mobilidade urbana, seja hospitalidade, seja alimentos e bebidas, ou até mesmo os nossos artistas da economia criativa”, informou.

Rubens Magno lembrou que serão 80 mil pessoas presentes na COP 30 que irão consumir diariamente produtos e serviços e que por isso é preciso oferecê-los da melhor forma possível. “O grande legado, além de termos uma infraestrutura muito bem desenhada, que já começou, será a experiência que essas pessoas terão conosco e que poderão chancelar o estado do Pará, Belém e a Amazônia como um ponto importante de turismo para o mundo. E nós, do Sebrae, já estamos trabalhando com esses empreendedores para fazermos a melhor COP de todos os tempos”, finalizou.