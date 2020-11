Thiago Araújo vota e se diz confiante no clima de virada

O candidato à prefeitura de Belém Thiago Araújo (Cidadania) votou na manhã deste domingo (15), na sede do Sebrae, bairro do Umarizal. Ele preferiu não antecipar quais apoios gostaria de receber caso passe para o segundo turno, mas disse que está confiante e que sente nas ruas o clima de virada. "A maior pesquisa de qualquer processo eleitoral é o carinho da população", afirmou.

Thiago Araújo chegou no local de votação por volta das 11h10, acompanhado da noiva, dos pais e de familiares e amigos. Assim como ocorreu com vários eleitores, a zona eleitoral do candidato também foi alterada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por conta da pandemia de covid-19. Ele iria votar na Escola Estadual de Educação Tecnológica (EEET) Professor Anísio Teixeira, no bairro Umarizal, mas acabou tendo o local de votação transferido para a sede do Sabrae.

O candidato disse que a expectativa para a eleição é a melhor possível e o sentimento é de gratidão. "Quando eu resolvi ser candidato a prefeito de Belém, era pra refletir aquilo que a gente pensa, que a gente sonha para o futuro da nossa cidade", pontuou. "Independente do resultado, o meu sentimento é de gratidão, se eu for para o segundo turno, vou continuar defendendo aquilo que acredito, se não for a vontade da população, a luta continua".

De acordo com a última pesquisa Ibope, divulgada neste sábado (14), Thiago Araújo aparece em terceiro lugar, com 9% das intenções de voto, atrás de Edmilson Rodrigues (PSOL), que tem 38%, e Priante (MDB), que soma 17% das intenções.

Questionado, o candidato preferiu não falar sobre possíveis apoios para o segundo turno e disse que quer receber o "apoio da população, independente de correntes políticas e ideológicas de candidatos". Também não falou sobre quem gostaria de apoiar caso não conseguisse avançar no pleito. Thiago Araújo vai acompanhar a apuração dos votos em casa, ao lado da família. "Vamos para o segundo turno com o apoio da população", concluiu.