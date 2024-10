Ricardo Nunes é reeleito prefeito de São Paulo

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) foi reeleito para a prefeitura de São Paulo. Ele derrotou o adversário Guilherme Boulos (Psol).

Com 90,11% das urnas apuradas, Nunes continua no comando da maior capital do país até 2028. O atual prefeito recebeu 3.065.270 votos contra 2.080.512 de Guilherme Boulos.

VEJA MAIS

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)