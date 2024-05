4 municípios do Pará poderão ter 2º turno nas eleições 2024; saiba quais

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará (TRE/PA) divulgou os dados atualizados do eleitorado paraense, consolidados após o fechamento do cadastro eleitoral, em 8 de maio. O número de paraenses que podem ir às urnas cresceu de 5.826.144, em 2022, para 6.182.763 nas eleições de 2024. Ou seja, o Estado ganhou mais de 356 mil novos eleitores (6,12%). Nesse cenário de crescimento, Parauapebas ultrapassou o quantitativo de 200 mil pessoas aptas a votar e passou a ser um dos municípios paraenses com possibilidade de 2º turno na escolha para prefeito.

Em Parauapebas, o número de eleitores aumentou de 182.036 em 2022 para 200.529 em 2024, o que representa um crescimento de 10,16%, com 18.493 a mais. Pela Constituição Federal, o segundo turno para prefeitos e vice-prefeitos poderá ocorrer apenas em municípios com mais de 200 mil eleitores. No Pará, além de Parauapebas, as cidades Belém, Ananindeua e Santarém atendem a esse critério.

Conforme os dados divulgados pelo TRE, na capital paraense, houve uma renovação significativa no eleitorado devido aos cancelamentos dos títulos eleitorais após o período pandêmico, determinados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), resultando em uma leve redução. O número de eleitores de Belém, que era de 1.066.424 em 2022, passou para 1.056.697 em 2024.

Já em Ananindeua, o eleitorado subiu de 349.253 para 357.989, entre 2022 e 2024, uma diferença de 8.736 novos eleitores (aumento de 2,50%). Em Santarém, o número de eleitores também aumentou, saindo de 237.411 em 2022 para 246.570 em 2024, uma diferença de 9.159 pessoas, representando um crescimento de 3,86%.

Nessas quatro cidades, haverá segundo turno caso o candidato a prefeito mais votado no primeiro turno não consiga mais da metade dos votos válidos (excluídos os votos em branco e os votos nulos). Nessa situação, ele disputará a preferência do eleitorado em uma nova votação contra o segundo mais votado no primeiro turno.

As Eleições Municipais de 2024 estão marcadas para ocorrer no dia 6 de outubro e o segundo turno, caso ocorra, será realizado em 27 de outubro.

Além do crescimento no número de eleitores, o Pará também avançou na implementação da tecnologia biométrica, segundo informações divulgadas pelo TRE. Atualmente, 93% do eleitorado do Pará está cadastrado com biometria, totalizando 5.748.041 eleitores. Os 7% restantes, correspondendo a 434.989 eleitores, ainda não possuem cadastro biométrico, mas estão aptos a votar caso estejam regulares com a Justiça Eleitoral.