Oposição pede impugnação da candidatura de vice da chapa de Patrícia Alencar, prefeita de Marituba

O registro de candidatura de Bárbara Marques (MDB), candidata a vice-prefeita de Marituba pela chapa da atual prefeita Patrícia Alencar (MDB), que concorre à reeleição, sofreu um pedido de impugnação feito pela coligação Frente Popular: Marituba Quer Mudança, formada por PDT, Podemos e Solidariedade, na última segunda-feira (19/08). A solicitação de indeferimento da candidatura teve como argumento central a desincompatibilização formal sob alegação de ausência de afastamento de fato da candidata.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), “desincompatibilização é o ato, praticado por um pré-candidato ou uma pré-candidata de se afastar, de forma temporária ou definitiva, do cargo ou da função que ocupa para concorrer a uma vaga na eleição”. Para secretários municipais, esse afastamento deve ocorrer até quatro meses antes do pleito, neste ano marcado para 6 de outubro.

Na situação em questão, Bárbara Marques estava na condição de servidora pública, como secretária municipal de Administração de Marituba. Formalmente, o processo de desincompatibilização ocorreu dentro do prazo legal, através de sua exoneração, materializada no Decreto nº 237/2024, de 2 de abril de 2024.

No entanto, a coligação da oposição afirma que “não houve o afastamento fático de suas atividades”. De acordo com os autos do processo, após ter sido exonerada, Marques continuou com uma agenda pública, similar à de uma secretária municipal, com destaque para participação em entregas e inaugurações feitas pela prefeitura, conforme os argumentos apresentados pela parte proponente.

Oposição diz que candidata manteve práticas de secretária após exoneração

Conforme o documento, no dia 8 de junho deste ano, a pré-candidata participou do “Mutirão da Limpeza” e do Festival do Guaraná, organizados pela gestão municipal. No festival, a coligação opositora alega que “é possível verificar as diversas fotos da impugnada [Bárbara Marques] com os servidores públicos do Município, como se fizesse parte da organização do evento”.

O processo também destaca a participação da candidata a vice-prefeita na entrega de obras de pavimentação de asfalto e sinalização viária da Alameda da Paz, Rua da Fé em Deus e Tv. São Paulo, do Município de Marituba. No conteúdo anexado, a Frente Popular aponta que a atuação de Bárbara Marques se assemelha, novamente, com a de secretária municipal, ao romper a faixa de inauguração da obra.

O conteúdo usado como fundamentação para as alegações decorre de publicações extraídas do perfil em rede social da atual mandatária municipal e candidata à reeleição em chapa formada com Bárbara Marques.

Em nota, a coligação “Pra Marituba ir além”, afirma que “a candidata a vice-prefeita, Bárbara Marques, de fato e de direito se afastou do cargo de secretária municipal de administração dentro dos prazos legais, cumprindo regimentalmente a legislação eleitoral. Reiteramos que a coligação “Pra Marituba ir além” cumpre todas as normas estabelecidas no processo eleitoral”.