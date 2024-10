Liberal Mais e Liberal FM têm tudo pronto para cobertura ao vivo das Eleições

Transmissões ao vivo em tempo real, entrevistas, reportagens e detalhes do processo de apuração, vão estar à disposição dos internautas e ouvintes das duas rádios Liberal Mais e Liberal FM, e, também, do Portal OLiberal.com, a partir das 17h, deste domingo das Eleições Municipais.

"Como já é tradição, o Sistema Liberal de Rádios estará prestando esse serviço aos ouvintes e internautas, no dia da Eleição. Levaremos uma cobertura com a linguagem do nosso ouvinte, contribuindo com a democracia, em um momento importante para o estado como um todo”, afirma o jornalista Abner Luiz, que estará no comando da apresentação, junto com a jornalista Elisa Vaz.

“Vamos apresentar a apuração. Eu e a Elisa pela Rádio Liberal Mais 98.9 e pelas plataformas oficiais. Vamos atualizar os números que serão transmitidos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE Pará), para as nossas plataformas. Tudo ao vivo, também, iremos ao vivo para o Hangar, com a apuração e detalhes do processamento dos números”, acrescentou Abner.

Domingo de cobertura nas duas Rádios sobre a votação

A cobertura sobre os números do Pará e das capitais pelo Brasil, também contará com análises de convidados, a exemplo do cientista político, Edir Veiga. “Vamos interagir com o público através do chat do Youtube de OLiberal”, disse o jornalista.