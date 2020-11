Justiça Eleitoral substitui 431 urnas eletrônicas até o momento

Em boletim divulgado às 10h, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que 431 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas até o momento em todo o Brasil, devido a mau funcionamento. A votação no primeiro turno das eleições municipais deste ano teve início às 7h, sempre no horário local.

O número representa 0,1% do total de urnas eletrônicas. Mais de 450 mil equipamentos estão aptos a serem utilizados nas eleições deste ano, dos quais cerca de 52 mil são de contingência, ou seja, ficam de reserva para alguma eventualidade.

O estado que teve mais urnas substituídas foi São Paulo (88), seguido por Rio de Janeiro (68), Rio Grande do Sul (64), Pernambuco (55), Minas Gerais (35), Sergipe (25), Paraná (23) e Santa Catarina (18).

Também foram trocadas urnas no Ceará (14), no Pará (6), na Paraíba (5), na Bahia (5), em Alagoas (4), em Goiás (4), no Maranhão (4), no Amazonas (3), no Espírito Santo (3), em Mato Grosso do Sul (2), em Rondônia (2), em Roraima (2) e no Rio Grande do Norte (1).

O TSE compila os números informados pelos Tribunais Regionais Eleitorais de cada estado. Os dados devem ser atualizados ao longo do dia.