Debate TV Liberal AO VIVO: candidatos à prefeitura de Belém, Igor e Éder Mauro discutem propostas

Os candidatos mais votados no 1º turno das eleições para a prefeitura de Belém, Igor Normando (MDB) e Éder Mauro (PL), participam na noite desta sexta-feira (25), do debate político promovido pela TV Liberal, uma oportunidade de mostrar ao eleitor da capital paraense suas ideias, propostas e ganhar o voto dos eleitores que ainda estão indecisos. O encontro, promovido pela Globo e realizado pela TV Liberal, é o último antes do segundo turno das eleições 2024, que acontecem no próximo domingo (27/10).

Que horas começa o debate da TV Liberal?

O debate da TV Liberal de hoje, sexta-feira (25), será ao vivo, logo após a novela "Mania de Você", o que deve ocorrer por volta de 22h, segundo a programação oficial da afiliada da TV Globo.

Quem vai apresentar o debate da TV Liberal?

O debate será mediado pela apresentadora da TV Liberal Priscilla Castro, assim como no primeiro turno. Nas eleições de 2024, foi a primeira vez que uma profissional paraense mediou o debate.

Quantos blocos tem o debate da TV Liberal no segundo turno?

O debate terá quatro blocos, sendo que no último bloco também estarão as considerações finais dos candidatos. Haverá dois blocos com embate direto entre os candidatos e tema livre; e dois blocos com embate direto a partir de tema determinado. Da seguinte forma:

1°. bloco: Perguntas com Tema Livre

2°. bloco: Perguntas com Tema Determinado

3°. bloco: Perguntas com Tema Livre

4°. bloco: Perguntas com Tema Determinado & Considerações Finais

Quais as regras do debate da TV Liberal no segundo turno?

Os blocos de tema livre terão, cada um, um total de 20 (vinte) minutos de debate. Os candidatos terão cada um 10 (dez) minutos e administram seu tempo livremente;

O sorteio vai determinar o candidato que vai abrir o primeiro bloco, de tema livre. O terceiro bloco, também de tema livre, automaticamente será iniciado pelo outro candidato;

O candidato que for sorteado para abrir o segundo bloco, de tema determinado, será o segundo a perguntar no quarto bloco, também de tema determinado;

Os blocos com embate direto a partir de temas determinados terão, cada um, 20 (vinte) minutos de duração total, sendo 10 (dez) minutos por tema. Cada candidato escolherá um tema entre os seis propostos pelo Jornalismo da TV Liberal e exibidos em um telão para propor uma pergunta, a partir da qual o embate direto se inicia. Os candidatos terão, cada um, 5 (cinco) minutos para debater por tema e administram seu tempo livremente. Cada tema só poderá ser escolhido uma única vez, sem repetição.

Cada candidato terá 1 (um) minuto e 30 (trinta) segundos para as considerações finais, em ordem previamente estabelecida por sorteio;

Ao longo do debate, os candidatos poderão se movimentar livremente pelo cenário enquanto expõe suas ideias. Os candidatos podem se cumprimentar com um aperto de mão no início e no fim do debate, mas não podem se tocar durante o programa.

O candidato que estiver com a palavra não pode ser interrompido. A palavra só passa para o adversário quando ele se calar. E assim sucessivamente evitando que os candidatos falem um sobre o outro, o que impede a compreensão pelo público. Em caso de insistência, os microfones serão cortados para que o mediador reestabeleça a ordem. Essa instrução será anunciada ao público pelo mediador no início do debate.