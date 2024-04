Data das eleições 2024; veja quando será e como votar para prefeito e vereador

Faltam menos de seis meses para as eleições de prefeitos e vereadores de mais de 5,5 mil municípios de todo o Brasil. Saiba a data das eleições 2024 e como votar no candidato desejado.

Segundo o calendário eleitoral de 2024, definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em janeiro, os candidatos têm até o dia 15 de agosto para que suas candidaturas sejam registradas legalmente. Já para os eleitores, basta ficar atento aos prazos estipulados para, então, exercer devidamente o direito do voto este ano.

Qual a data das eleições de 2024?

Conforme o cronograma do Tribunal Superior Eleitoral, o primeiro turno será no dia 6 de outubro. A votação acontecerá de 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Para o cargo de prefeito nas cidades com mais de 200 mil eleitores, o 2º turno ocorrerá no dia 27 de outubro. O segundo turno é necessário quando o candidata mais votado não alcança metade mais um dos votos válidos no 1º turno.

Como votar nas eleições de 2024?

O primeiro passo é saber se o eleitor está em dia com a Justiça Eleitoral. Para isso, basta acessar a situação eleitoral pelo site do TSE e verificar se o título está regular ou não. Caso esteja irregular, é só clicar, ainda na aba “Serviços”, em “Autoatendimento Eleitoral”. Depois, escolha a opção “Título Eleitoral” e, em seguida, “Regularize seu título eleitoral cancelado”.

Há algumas situações, como o cadastro da biometria, que precisam ser feitas presencialmente em um cartório eleitoral. Nesses casos, o próprio sistema de autoatendimento fará o alerta e indicará o melhor local para o atendimento presencial.

Quais documentos devo levar para votar nas Eleições?

O eleitor deve atentar-se de levar um documento oficial com foto no dia da votação. As opções válidas como documentos são:

Carteira de identidade (Registro Geral ou RG) ou a identidade social (no caso de pessoas trans e travestis);

(Registro Geral ou RG) ou a identidade social (no caso de pessoas trans e travestis); Passaporte ;

; Certificado de reservista (para homens que prestaram serviços militares na reserva);

(para homens que prestaram serviços militares na reserva); Carteira de trabalho ou de categoria profissional reconhecida por lei;

ou de categoria profissional reconhecida por lei; Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A identidade também pode ser comprovada pelo aplicativo e-Título, desde que a foto e as impressões digitais estejam cadastradas na Justiça Eleitoral.

Como usar a urna eletrônica?

O TSE disponibiliza em seu portal um Simulador e Votação para que eleitoras e eleitores possam simular exatamente o momento da votação, como se estivessem diante da urna.

Ao entrar na página do Simulador, já escolha eleições municipais (1º e 2º turnos). A urna virtual é intuitiva. Basta seguir as orientações que aparecem na tela. Se preferir, há também a possibilidade de ativar as instruções por áudio.

Ao concluir a votação, a urna virtual apresenta o famoso barulhinho: “Pilili”, como aparece no dia do pleito. Você pode simular quantas votações quiser. É só clicar no botão “Nova simulação” e retornar à página inicial para recomeçar o processo.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com