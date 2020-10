Cássio Andrade defende inovação e mudança na gestão de Belém

Adotando um tom declaradamente centrista, Cássio Andrade participou do Liberal Entrevista na noite desta terça-feira (27) e apresentou suas propostas caso seja eleito prefeito de Belém. O candidato do Partido Socialista Brasileiro (PSB) foi o oitavo participante da sabatina realizada pelo Grupo Liberal com os candidatos à Prefeitura. O encontro foi transmitido ao vivo pela Rádio Liberal FM, portal O Liberal.com, Facebook, Instagram e Youtube do Grupo Liberal sob a condução dos jornalistas Rita Soares e Abílio Dantas.

Cássio Andrade, 39 anos, é advogado, empresário e deputado federal. Ele também já foi vereador de Belém, deputado estadual no Pará e é presidente do diretório estadual do PSB no Pará. Em sua participação, destacou um discurso em torno da união e da inovação. “É preciso unir nossa cidade. Acabar com esse radicalismo da extrema esquerda, que muitas vezes gosta de colocar o trabalhador contra o empresário, o centro contra a periferia, o negro contra o branco. Aquelas velhas rivalidades, muitas vezes discurso populista ou brigas partidárias ou de governo, ou seja, brigar com o Governo do Estado, brigar com o Governo Federal. Nós pensamos em unir nossa cidade, trazer para o debate os nossos distritos que estão tão abandonados, Icoaraci, Outeiro, Mosqueiro. É o pensamento nosso, nesse nosso projeto de governo é unir em todos aspectos a nossa cidade”, afirmou.

O candidato criticou gestões anteriores, que em sua visão não inovaram na administração e gestão. Segundo ele, um dos sintomas desse problema e a carência de investimentos na capital. “Hoje, temos um dos piores orçamentos do Brasil, nós temos a segunda pior receita per capita das capitais do Brasil. Hoje, a capacidade orçamentária de investimento é um pouquinho mais que 1% do total. O orçamento do ano que vem tá previsto em R$ 3,25 bilhões. Ano passado, a Prefeitura só conseguiu executar R$ 2,87 bilhões e apenas um pouco mais de 1% pra investimento que são obras, asfalto, uma nova escola, obras que venham atrair a melhoria da cidade. Belém tá parada no tempo nos últimos 24 anos e esse achatamento do orçamento tá piorando ano após ano, detalhou.

Para mudar essa realidade, Cássio Andrade aposta em medidas que visam à inovação com incentivo à desburocratização e o empreendedorismo. “No nosso plano de governo, o empresário vai protocolar, nós vamos dar licença na mesma hora e depois nós vamos fazer a verificação dos documentos. Se tiver alguma coisa pra consertar, a gente conserta, mas eu não posso impedir o empresário de abrir uma loja. Hoje pra abrir uma empresa demora 12 meses, dependendo do órgão”, relatou o candidato, que observa nesse processo uma alternativa para aumentar a arrecadação do município.

“As pessoas que mais geram emprego são o micro e o pequeno empresário. São essas pessoas que a gente deve dar atenção porque eu dando incentivo pra uma empresa abrir, ela abriu, contratou dez pessoas, são dez pessoas de carteira assinada, ganhando salário. Com o dinheiro essas pessoas vão no comercio, vão comprar fogão, geladeira, televisão, supermercado. E ai, a Prefeitura arrecada mais impostos, sem aumentar imposto. Vai fazer a economia girar”, frisou Cássio Andrade.