Calendário eleitoral 2026: veja os principais prazos que começam a valer em julho

Convenções partidárias, voto em trânsito, registro de candidaturas e regras de campanha marcam uma nova fase das eleições gerais.

A eleição suplementar já tem candidatos na disputa, um deles indeferido. ( Foto: Divulgação )

O calendário das Eleições 2026 entra em uma fase decisiva a partir da próxima segunda-feira (20), com o início das convenções partidárias e de uma série de prazos que envolvem candidatos, partidos, eleitores e a Justiça Eleitoral. As datas fazem parte do cronograma oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e organizam as etapas que antecedem a campanha eleitoral.

Para a advogada especialista em Direito Eleitoral Juliana Rodrigues Freitas, esse é um dos momentos mais importantes do processo.

"As convenções partidárias são extremamente importantes para o processo eleitoral porque representam o momento em que os filiados e as filiadas do partido político decidem como o partido vai atuar nas eleições. Não apenas são uma fase obrigatória, como também extremamente importante, porque define o papel que o partido político vai exercer durante as eleições."

19 de julho: consulta ao voto em trânsito

Neste domingo (19), a Justiça Eleitoral disponibiliza a consulta aos locais de votação com vagas para o voto em trânsito e para modalidades de transferência temporária de seção eleitoral. Também começa o período de atualização desses locais pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), que segue até 20 de agosto.

20 de julho: começam as convenções partidárias

O principal marco do calendário ocorre na segunda-feira (20), quando começa o período de convenções partidárias, que vai até 5 de agosto.

Nesse intervalo, partidos e federações escolhem oficialmente os candidatos aos cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital, além de deliberarem sobre coligações para as eleições majoritárias.

Segundo Juliana Rodrigues Freitas, as convenções vão muito além da simples homologação de candidaturas.

"Durante as convenções, os filiados devem decidir se o partido vai coligar nas eleições majoritárias, se vai lançar candidatos aos cargos em disputa, quem serão esses candidatos e quais números utilizarão nas urnas. Além disso, já deve ficar registrado o cumprimento da cota de gênero. A ata que formaliza essas decisões deve ser muito bem redigida, sob pena de impugnação e eventual cassação da chapa."

Após a convenção, os partidos devem encaminhar à Justiça Eleitoral a ata e a lista de presença por meio do sistema CANDex.

Registro de candidaturas e arrecadação

Com a realização das convenções, também passam a ser permitidos diversos atos preparatórios das campanhas, como a solicitação do CNPJ das candidaturas, abertura de contas bancárias específicas e contratação de serviços para estrutura de campanha, desde que os pagamentos ocorram após a obtenção do registro fiscal.

Também entra em vigor a obrigação de partidos e candidatos informarem à Justiça Eleitoral, em até 72 horas, todos os recursos financeiros recebidos para financiamento de campanha.

Outro direito assegurado a partir de 20 de julho é o direito de resposta para candidatos, partidos, federações e coligações que forem atingidos por conteúdos caluniosos, difamatórios, injuriosos ou sabidamente inverídicos publicados em veículos de comunicação ou nas redes sociais.

Voto em outra seção

Entre 20 de julho e 20 de agosto, diversos grupos poderão solicitar a transferência temporária do local de votação.

Entre eles estão eleitores em trânsito no território nacional, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, indígenas, quilombolas, integrantes de comunidades tradicionais, pessoas em situação de rua, militares, agentes de segurança pública, guardas municipais e servidores da Justiça Eleitoral.

Já mesários e pessoas convocadas para apoio logístico poderão solicitar a mudança de seção eleitoral até 28 de agosto.

Outros prazos de julho

O calendário eleitoral prevê ainda outras datas importantes neste mês:

24 de julho: último dia para publicação do edital com os nomes indicados para compor as Juntas Eleitorais.

30 de julho: prazo para o TSE veicular campanha institucional incentivando a participação de mulheres, jovens, pessoas negras e indígenas na política e divulgando informações sobre o sistema eleitoral.

31 de julho: publicação do relatório da Comissão Avaliadora dos Testes Públicos de Segurança dos Sistemas Eleitorais, com as conclusões sobre a segurança das urnas eletrônicas.

Próximas etapas

Depois das convenções, os partidos deverão formalizar os pedidos de registro das candidaturas perante a Justiça Eleitoral.

De acordo com Juliana Rodrigues Freitas, essa etapa também exige atenção às exigências legais.

"Depois de realizada a convenção, o partido político tem até as 19 horas do dia 15 de agosto para formalizar o pedido de registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral. Após a publicação do pedido, abre-se prazo para eventuais impugnações. Deferido o registro, a candidatura fica juridicamente formalizada. A campanha eleitoral começa em 16 de agosto."

A especialista também recomenda que partidos e pré-candidatos aproveitem esse período para organizar toda a documentação e respeitar as regras da pré-campanha.

"É fundamental elaborar corretamente a ata das convenções, observar legitimamente as cotas de gênero e evitar candidaturas fictícias. Até o início oficial da campanha, a pré-campanha deve ocorrer sem pedido explícito de voto e dentro dos limites estabelecidos pela legislação eleitoral."

Principais datas do calendário eleitoral de julho