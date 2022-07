Eleição 2022: o que a astrologia fala sobre o Lula?

A astrologia prevê eleições presidenciais movimentadas neste ano. O pleito está agendado para ocorrer no dia 2 de outubro e um possível segundo turno no dia 30 de outubro. Ao todo, são 12 candidatos indicados à Presidência, sendo cinco cogitados como os principais nomes. São eles, Lula (PT); Bolsonaro (PL); Ciro Gomes (PDT); André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB). Mas afinal, o que diz a astrologia sobre o momento? Confira!

Outubro será um mês com forte influência de Urano, o que gera instabilidade, modernização e polarização. Os astros indicam efeitos reais nas relações sociais. Incerteza e instabilidade, impacto inflacionário, polarizações e radicalismo: A ou B, esquerda e direita, conservadorismo ou modernização.

O que a astrologia fala sobre o Lula?

O pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) é regido pelo signo de escorpião. Pode ser beneficiado com energias transitórias de harmonia, já que faz aniversário no dia 27 de setembro, dias antes do primeiro turno.

A terapeuta holística, Lígia Schincariol, para o site Folha de São Paulo, comentou que Lula – no final de 2022 - entrará em um “ano de introspecção”, com necessidade de cuidados e uma maior atenção à saúde.