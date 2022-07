Eleição 2022: o que a astrologia fala sobre Jair Bolsonaro?

Mais uma eleição está se aproximando e momento, segundo a astrologia, prevê um forte embate político. Isso porque outrubro será regido pelo planeta Urano. O astro é responsável por causar agitação, rebeldia, mudanças radiais e saída da zona de conforto.

Para 2022, 12 candidatos foram indicados à Presidência, sendo cinco cogitados como os principais nomes. São eles, Lula (PT); Bolsonaro (PL); Ciro Gomes (PDT); André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB). Mas afinal, o que diz a astrologia sobre o momento? Confira!

VEJA MAIS

Outubro será um mês de transformações. Vai acontecer o segundo eclipse solar do ano e outras movimentações importantes: como Júpiter retrógrado indicando novos recomeços e mercurio em escorpião, trazendo à tona possíveis revelações. Os astros indicam efeitos reais nas relações sociais. Incerteza e instabilidade, impacto inflacionário e polarizações, entre esquerda e direita, por exemplo.

O que a astrologia fala sobre Jair Bolsonaro?

O pré-candidato Jair Bolsonaro é do signo de áries. Pontos positivos do zodíaco é ser um indivíduo direto, assertivo e efetivo. Pelo lado negativo, os arianos geralmente costumam apresentar atitudes egoístas, impulsivas e autoritárias. Para o site Folha de São Paulo,

O tarólogo Hugo Borges também sugere que Bolsonaro dê atenção à saúde e prevê dificuldades internas no governo, inclusive com a saída do ministro da Economia, Paulo Guedes.