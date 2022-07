Eleição 2022: o que a astrologia fala sobre Ciro Gomes?

Fenômenos astrológicos, como a forte presença de Urano, eclipse e Júpiter retrógrado, podem movimentar o terceiro trimestre de 2022. Em outubro, por exemplo, as eleições sofrerão impacto direto e são esperados dias mais instáveis, provocando corrida por mudanças de cenários e polarização entre candidatos.

Para 2022, 12 candidatos foram indicados à Presidência, sendo cinco cogitados como os principais nomes. São eles, Lula (PT); Bolsonaro (PL); Ciro Gomes (PDT); André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB). Mas afinal, o que diz a astrologia sobre o momento? Confira!

VEJA MAIS

Outubro terá forte embate político. O mês é regido pelo planeta Urano, conhecido por causar agitação, rebeldia, mudanças radiais e saída da zona de conforto. Também está previsto para ocorrer o segundo eclipse solar do ano e outras movimentações importantes: como Júpiter retrógrado indicando novos recomeços e mercúrio em escorpião, trazendo à tona possíveis revelações.

Os astros indicam efeitos reais nas relações sociais. Incerteza e instabilidade, impacto inflacionário e polarizações, entre esquerda e direita, por exemplo.

O que a astrologia fala sobre Ciro Gomes?

O pré-candidato Ciro Gomes é do signo de escorpião. Pontos positivos do zodíaco é ser um indivíduo comunicativo e com boa adaptação a mudanças. Pelo lado negativo, escorpianos tendem a apresentar frio emocional e ataques explosivos.



Para o site Folha de São Paulo, a taróloga Maria Itália diz que Ciro Gones “tem como desafio de vida as parcerias em geral” e que “vai ganhar espaço maior ao longo das eleições com os discursos dele”.