A um mês da campanha eleitoral, reveja as entrevistas exclusivas dos candidatos à presidência

Neste sábado (16) inicia a contagem regressiva de um mês para a liberação da campanha eleitoral de 2022, no Brasil. Após oficialização da disputa, partidos e pré-candidatos terão um período de 46 dias para realizar ações presenciais – em ruas, espaços públicos e privados – e por meio da internet. Houve uma redução na quantidade de dias para que haja essa articulação, pedido de apoio e apresentação de projetos.

Com mudança na lei eleitoral, os candidatos terão o menor tempo de campanha desde 1994. Veja:

1994 – 89 dias

1998 – 88 dias

2002 – 91 dias

2006 – 85 dias

2010 – 92 dias

2014 – 92 dias

2018 – 50 dias

2022 – 46 dias

Ao Grupo Liberal, Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT), Simone Tebet (MDB), Ciro Gomes (PDT), Luiz Felipe d’Avila (Novo), André Janones (Avante), Pablo Marçal (Pros) e Vera Lúcia (PSTU) falaram com exclusividade. Confira!

Jair Bolsonaro (PL)

O pré-candidato ao PL, Jair Bolsonaro, deu entrevista no dia 11 de abril de 2022. Tratou sobre temas como meio ambiente, Amazônia e o contexto econômico-político em ano de eleitoral. Assista!





Lula (PT)

O pré-candidato ao PT, Luiz Inácio da Silva avaliou cenário político, adversários na eleição, expectativas e projetos no Pará. A entrevista para o Grupo Liberal aconteceu no dia 28 de janeiro. Veja!

Simone Tebet (MDB)

A pré-candidata pelo MDB, Simone Tebet, esteve em Belém e conversou com o O Liberal sobre o entendimento da Amazônia, a agenda pelo estado, planos de campanha e sobre a pobreza. Confira!

Ciro Gomes (PDT)

Em entrevista ao Grupo Liberal, no final de 2021, o pré-candidato pelo PDT Ciro Gomes avaliou o cenário político atual, a economia, apresentou propostas para a Amazônia e fez duas críticas aos seus possíveis adversários nas próximas eleições: o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Assista!

Luiz Felipe d’Avila (Novo)

Em entrevista ao Grupo Liberal, no mês de junho deste ano, o pré-candidato pelo partido Novo, Luiz Felipe d’Avila, falou sobre as propostas de eleição e analisou o contexto político e econômico atual. Reveja!

André Janones (Avante)

Pré-candidato a presidência pelo Avante, o deputado federal André Janones avaliou situação política e socioeconômica do Brasil. Assista!

Pablo Marçal (Pros)

Ainda no mês de junho, o Grupo Liberal conversou com o pré-candidato a presidência ao Pros, Pablo Marçal. Pablo é empresário, investidor e escritor vai falou sobre o projetos para o Brasil. Veja!

Vera Lúcia (PSTU)

A Pré-candidata à presidência pelo PSTU, Vera Lúcia, fez critica alianças de Lula (PT) e considerou Bolsonaro (PL) uma tragédia. Confira!

Eleições 2022

As eleições estão agendadas para serem realizadas no dia 2 de outubro e um possível segundo turno, no dia 30 de outubro. Neste ano, os eleitores vão votar para Presidente, Senador, Governador e Deputados Federal e Estadual.