Candidato do PRTB à prefeitura de Belém, Mário Couto apresenta propostas na sabatina do Grupo Liberal

Quarto candidato à Prefeitura de Belém a ser sabatinado pelo Grupo Liberal, Mário Couto classifica a si mesmo como o pleiteante que tem “as portas do governo federal abertas”. O ex-senador e ex-deputado estadual garante ser o candidato mais apto para buscar recursos na capital federal para as obras municipais, em razão de ser o representante do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) na disputa eleitoral mesma legenda do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Durante duas horas, o político respondeu nesta terça-feira (13) as perguntas dos jornalistas Rita Soares e Evandro Flexa Jr., além dos questionamentos dos espectadores que acompanharam a entrevista pelo portal O Liberal.com, Rádio Liberal, Facebook, Youtube e Instagram do Grupo Liberal.

Com 74 anos de idade, 24 destes dedicados a mandatos como parlamentar, Mário Couto quer ser prefeito para, entre outros projetos, construir quatro hospitais nos bairros Jurunas, Pedreira, Cremação e no distrito de Outeiro. De acordo com ele, logo no primeiro ano de gestão, dois deles já começarão a ser iniciados. Segundo o político, os hospitais de Belém deverão valorizar os profissionais de saúde da cidade, o que será feito com aumentos de salários e modernização da gestão. “Vamos também fortalecer a saúde preventiva, que é uma ação associada ao projeto ‘Prefeito nos bairros’. Queremos estar próximo das pessoas para resolver os problemas. O prefeito estará nas ruas e não no ar condicionado. A pessoa só sabe o que a população precisa se ver de perto”, declarou.

Na área de mobilidade urbana, o candidato prometeu que irá estabelecer frotas de ônibus elétricos, com ar-condicionado e equipamentos de segurança, como câmeras gravadoras, e que baixará o preço da passagem de ônibus de R$ 3,60 para R$ 2,00. “Já pesquisamos o que é feito na Holanda e vamos buscar de lá os ônibus elétricos. Os empresários terão que se adequar ao padrão de qualidade que vamos estabelecer. Será uma gestão mista, com processo de licitação para as empresas e uma frota própria da prefeitura”, disse.