WhatsApp terá primeiro diretor no Brasil; saiba quem é

O WhatsApp anuncia nesta terça-feira (8) o primeiro diretor da empresa no Brasil. Guilherme Horn foi contratado para assumir o posto a partir de março. Ele um dos fundadores da corretora digital Ágora, comprada pelo Bradesco em 2008, e já trabalhou nos bancos BV e do Banco do Brasil. As informações são da coluna Painel, da Folha de São Paulo.

Segundo o WhatsApp, o executivo deve estreitar o relacionamento do aplicativo com as empresas, uma das prioridades da plataforma nos últimos anos. O objetivo é estabelecer parcerias locais. Antes do anúncio de Horn a frente da empresa no Brasil, o único país com direção local na estrutura do Whatsapp era a Índia.

Horn também foi sócio-fundador da corretora Órama, além de ser investidor-anjo de dezenas de startups no Brasil e exterior.