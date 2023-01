Vilã da inflação, cebola é mais cara que carne em país da Ásia

Apesar da cebola fazer parte da base da culinária dos filipinos, há quase um mês o vegetal virou artigo de luxo nas Filipinas, país da Ásia. Após uma disparada nos preços, ela está custando mais cara que carne bovina e de frango. Atualmente, um quilo da cebola custa aproximadamente R$ 55, enquanto o quilo do corte de carne mais caro, R$44. As informações são do BBC.

O valor é superior ao do salário mínimo diário nas Filipinas, que é cerca de 500 pesos, o que equivale a R$ 46, dependendo do setor. Com os preços nas alturas, a polícia filipina já chegou a apreender contrabando da hortaliça.

Uma das razões para a supervalorização do legume apontava pelo Departamento de Agricultura é que em agosto do ano passado, o País estava produzindo menos cebolas que a demanda estimada para o fim de 2022, além das plantações terem sido prejudicadas por um supertufão entre agosto e setembro.

Na tentativa de conter os preços, o governo das Filipinas aprovou a importação de cerca de 22 milhões de toneladas de cebola. Especialistas analisam que o estado filipino demorou a tomar uma atitude.

A cebola também ficou mais cara em diversos países, inclusive no Brasil, onde o legume fechou 2022 com maior alta acumulada: 130,14%, conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).