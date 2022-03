Venda de passagens aéreas para Salinas começa na próxima terça-feira (5)

Na próxima terça-feira (5), começam a ser vendidas as passagens aéreas para o município de Salinópolis, no nordeste paraense. O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho, através das redes sociais. Segundo ele, quatro opções de voos, saindo às segundas, quartas, sextas e domingo, com início das viagens com destino à cidade a partir do mês de julho.

Essa matéria está sendo atualizada