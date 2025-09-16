Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Venda de artigos religiosos dispara com aproximação do Círio de Nazaré

COP 30 e eventos relacionados também ajudam a impulsionar vendas e aumentam expectativas, diz empresária

Maycon Marte
fonte

Procura por artios religiosos aumenta com aproximação do Cìrio de Nazaré (Carmem Helena | O Liberal)

Com a aproximação das festividades do Círio de Nazaré, comemorado em outubro, em Belém, as vendas de artigos religiosos já demonstram um aumento, segundo a empresária paraense Larissa Silva. Este ano, além do movimento tradicional de vendas entre cristãos católicos, há uma presença maior de clientes de outras regiões e países, o que ela acredita ser influência da visibilidade decorrente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). O encontro climática acontece de 10 a 21 de novembro na capital paraense, mas, para a empresária, as discussões sobre sustentabilidade já estão pautando as apostas de artigos religiosos deste ano, com muitos deles focados nas regionalidades.

O investimento em um desses artigos pode variar de R$ 0,30 a R$ 2 mil, a depender do tamanho, dos materiais utilizados na confecção e na origem do produto, sendo os importados mais caros, devido a custos com taxas e frete. As lembranças menores costumam ser muito procuradas, mas a venda dos mantos e principalmente das réplicas da imagem peregrina não ficam atrás. Larissa explica que a escolha é mais influenciada pelo perfil de cada cliente, divididos entre locais e turistas. Entre os visitantes a praticidade influencia muito na hora da compra, para levar na mala a memória do Círio, sem comprometer o espaço e o bolso.

“A gente percebe que a procura desses produtos varia conforme o público, por exemplo, o paraense, quer ter em casa a imagem da Virgem de Nazaré, quer ter uma camisa para acompanhar a procissão, já o turista não, o turista vem atrás da lembrancinha, porque ele veio rápido visitar o Círio, conheceu e quer levar uma lembrança para casa, então, prefere aqueles produtos de valor mais baixo, mas que tragam a lembrança de que ele veio para o Círio de Nazaré”, avalia.

Diferente do perfil de consumo dos visitantes, os paraenses costumam apostar especialmente nas réplicas. Na avaliação da empresária, os paraenses possuem um desejo maior por ter a imagem da virgem nas suas casas, durante a reunião com parentes e amigos. Além do manto, que também tem um peso simbólico mais forte entre os locais.

Até o momento, a empresária afirma que os principais compradores são os católicos, mesmo com a movimentação mais forte de visitantes. “Agora o nosso movimento é mais daquela pessoa, daquele cristão católico que vai à missa, que faz as peregrinações e quer se organizar mais próximo, vem como se fosse toda a população paraense”, estima. Esse movimento deve mudar em breve, já que o período também influencia no volume de vendas e no tipo de produto procurado, o que não ocorre apenas no Círio, mas em outras festividades religiosas.

Isso ocorre devido às celebrações que ocorrem ao longo do ano, onde os simbolismos também mudam e consequentemente os artigos vendidos. “A gente tem em junho a quadra junina, que são vários santos celebrados nesse período. Agora em setembro, a gente tem a quaresma de São Miguel, então em cada período da igreja a gente tem artigos específicos”, detalha.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Auto do Círio 2025 une fé e crítica ecológica em cortejo que dialoga com a COP 30]]

image Obra da COP 30 na Doca gera expectativas de moradores e vendedores
Moradores e comerciantes locais projetam benefícios econômicos, estéticos e sociais com a quase conclusão das obras na Doca, em Belém, em meio à contagem regressiva para evento climático.

Amazônia em foco

Parte das novidades desse ano incluem a temática presente nos artigos religiosos, que aposta na valorização da identidade amazônica, com representações da Virgem de Nazaré em meio a florestas ou mescladas a outros símbolos locais. Referências mais específicas do evento também ganham força, em alguns terços, por exemplo, as diferentes romarias são destacadas nos pingentes. O mesmo aparece nas roupas e fitas.

A empresária reconhece que a força das discussões sobre sustentabilidade e preservação colocaram a Amazônia no centro do debate após o anúncio da COP 30 em Belém, o que o mercado logo percebeu. Ela conta que esses produtos foram pedidos ainda no início do ano e continuam chegando, mas que as fábricas já estavam atentadas a essa demanda. O consumo dos artigos mais temáticos, embora cative o público de fora do estado, tem uma boa adesão pelos próprios paraenses, que parecem preferir essa representatividade.

As fábricas dedicadas a confecção de boa parte dos artigos ficam concentradas nas regiões Sul e Sudeste, o que também surpreende a empresária pela percepção de uma região distante sobre essa representatividade. “As próprias fábricas lá da região Sul se atentaram para a temática da Amazônia, da COP30, da sustentabilidade e fizeram esses produtos personalizados, muito mais intensificados para a temática climática, para vender durante o Círio de Nazaré”, pontua.

Outro efeito do evento deve recair sobre as vendas após o Círio, quando os consumidores mantém habitualmente as compras pelos dias seguintes. A empresária aposta que neste ano, com o encontro climático, esse momento deve se estender, especialmente entre os turistas que estarão na cidade durante as programações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

venda de artigos religiosos

círio de nazaré

artigos religiosos
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

TARIFAÇO X EXPORTAÇÃO

Madeira, sebo bovino, suco: apesar de tarifaço, Pará aumenta em 155% exportações para EUA em agosto

Apesar de tarifas adicionais impostas pelos EUA, avanço nas exportações do Pará em agosto foi puxado por madeira, sebo bovino, sucos de frutas e minerais, com alta de 155,3%.

16.09.25 8h00

Círio

Venda de artigos religiosos dispara com aproximação do Círio de Nazaré

COP 30 e eventos relacionados também ajudam a impulsionar vendas e aumentam expectativas, diz empresária

16.09.25 7h00

Economia

Startup paraense é selecionada por fundo de impacto internacional

Iniciativa contará com mentorias personalizadas, permitindo aos fundadores e à equipe aprimorar ainda mais os produtos e estratégias

15.09.25 18h20

Investimento

Pará terá R$ 324,8 milhões em novos centros de pesquisa e inovação; veja lista

Estado foi contemplado com três propostas na chamada pública do BNDES e Finep, que selecionou 88 projetos no país

15.09.25 18h06

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

Economia

Semas inscreve para Processo Seletivo Simplificado (PSS) com 31 vagas

Inscrições são online e gratuitas até o dia 11 de setembro

09.09.25 19h14

FEIRA

Preço das frutas em Belém em setembro: saiba quais estão mais baratas e mais caras

Agosto marcou o terceiro mês consecutivo de queda nos preços médios das frutas na capital paraense

10.09.25 17h57

ADAPTAÇÃO

Reforma Tributária muda regras de aluguéis em 2026 e exige planejamento de proprietários; entenda

Proprietários com mais de três imóveis ou renda anual acima de R$ 240 mil serão os principais afetados, alerta especialista

03.09.25 14h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda