Venda de artigos religiosos dispara com aproximação do Círio de Nazaré

Com a aproximação das festividades do Círio de Nazaré, comemorado em outubro, em Belém, as vendas de artigos religiosos já demonstram um aumento, segundo a empresária paraense Larissa Silva. Este ano, além do movimento tradicional de vendas entre cristãos católicos, há uma presença maior de clientes de outras regiões e países, o que ela acredita ser influência da visibilidade decorrente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). O encontro climática acontece de 10 a 21 de novembro na capital paraense, mas, para a empresária, as discussões sobre sustentabilidade já estão pautando as apostas de artigos religiosos deste ano, com muitos deles focados nas regionalidades.

O investimento em um desses artigos pode variar de R$ 0,30 a R$ 2 mil, a depender do tamanho, dos materiais utilizados na confecção e na origem do produto, sendo os importados mais caros, devido a custos com taxas e frete. As lembranças menores costumam ser muito procuradas, mas a venda dos mantos e principalmente das réplicas da imagem peregrina não ficam atrás. Larissa explica que a escolha é mais influenciada pelo perfil de cada cliente, divididos entre locais e turistas. Entre os visitantes a praticidade influencia muito na hora da compra, para levar na mala a memória do Círio, sem comprometer o espaço e o bolso.

“A gente percebe que a procura desses produtos varia conforme o público, por exemplo, o paraense, quer ter em casa a imagem da Virgem de Nazaré, quer ter uma camisa para acompanhar a procissão, já o turista não, o turista vem atrás da lembrancinha, porque ele veio rápido visitar o Círio, conheceu e quer levar uma lembrança para casa, então, prefere aqueles produtos de valor mais baixo, mas que tragam a lembrança de que ele veio para o Círio de Nazaré”, avalia.

Diferente do perfil de consumo dos visitantes, os paraenses costumam apostar especialmente nas réplicas. Na avaliação da empresária, os paraenses possuem um desejo maior por ter a imagem da virgem nas suas casas, durante a reunião com parentes e amigos. Além do manto, que também tem um peso simbólico mais forte entre os locais.

Até o momento, a empresária afirma que os principais compradores são os católicos, mesmo com a movimentação mais forte de visitantes. “Agora o nosso movimento é mais daquela pessoa, daquele cristão católico que vai à missa, que faz as peregrinações e quer se organizar mais próximo, vem como se fosse toda a população paraense”, estima. Esse movimento deve mudar em breve, já que o período também influencia no volume de vendas e no tipo de produto procurado, o que não ocorre apenas no Círio, mas em outras festividades religiosas.

Isso ocorre devido às celebrações que ocorrem ao longo do ano, onde os simbolismos também mudam e consequentemente os artigos vendidos. “A gente tem em junho a quadra junina, que são vários santos celebrados nesse período. Agora em setembro, a gente tem a quaresma de São Miguel, então em cada período da igreja a gente tem artigos específicos”, detalha.

Amazônia em foco

Parte das novidades desse ano incluem a temática presente nos artigos religiosos, que aposta na valorização da identidade amazônica, com representações da Virgem de Nazaré em meio a florestas ou mescladas a outros símbolos locais. Referências mais específicas do evento também ganham força, em alguns terços, por exemplo, as diferentes romarias são destacadas nos pingentes. O mesmo aparece nas roupas e fitas.

A empresária reconhece que a força das discussões sobre sustentabilidade e preservação colocaram a Amazônia no centro do debate após o anúncio da COP 30 em Belém, o que o mercado logo percebeu. Ela conta que esses produtos foram pedidos ainda no início do ano e continuam chegando, mas que as fábricas já estavam atentadas a essa demanda. O consumo dos artigos mais temáticos, embora cative o público de fora do estado, tem uma boa adesão pelos próprios paraenses, que parecem preferir essa representatividade.

As fábricas dedicadas a confecção de boa parte dos artigos ficam concentradas nas regiões Sul e Sudeste, o que também surpreende a empresária pela percepção de uma região distante sobre essa representatividade. “As próprias fábricas lá da região Sul se atentaram para a temática da Amazônia, da COP30, da sustentabilidade e fizeram esses produtos personalizados, muito mais intensificados para a temática climática, para vender durante o Círio de Nazaré”, pontua.

Outro efeito do evento deve recair sobre as vendas após o Círio, quando os consumidores mantém habitualmente as compras pelos dias seguintes. A empresária aposta que neste ano, com o encontro climático, esse momento deve se estender, especialmente entre os turistas que estarão na cidade durante as programações.