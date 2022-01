Veja os estudantes que receberão a bolsa de R$100, do Governo do Pará, nesta sexta-feira (07/01)

Nesta sexta-feira (7), continua o pagamento do programa "Reencontro com a Escola", do Governo do Pará, voltado aos estudantes do ensino fundamental, médio e técnico. O pagamento será feito de acordo com a data de nascimento de cada um.

Qual é o valor do benefício 'Reencontro com a Escola' para estudantes?

O valor pago é de R$100.

Onde posso receber o pagamento?

O benefício está sendo pago nas agências Banpará.

Qual a documentação necessária para sacar os R$ 100?

Declaração de matrícula expedida diretamente no site da Seduc, também para os alunos da Sectet;

Documento oficial com foto (RG, Carteira de Trabalho ou CNH);

Comprovante de vacinação contra a Covid-19 (exigido para maiores de 12 anos);

Vale ressaltar que alunos com idade inferior a 18 anos, os pais ou responsáveis devem acrescentar o CPF durante a emissão do certificado de matrícula, para que o pagamento seja liberado.

Quem recebe o pagamento?

Nesta sexta-feira (7), receberão os estudantes nascidos no período de 21 até 31 de janeiro. Confira o calendário completo:

Data de Pagamento = Dia e Mês de Aniversário

07 de Janeiro 2022 = 21 até 31 de janeiro

08 de Janeiro 2022 = 01 até 10 de fevereiro

10 de Janeiro 2022 = 11 até 20 de fevereiro

11 de Janeiro 2022 = 21 até 29 de fevereiro

12 de Janeiro 2022 = 01 até 10 de março

13 de Janeiro 2022 = 11 até 20 de março

14 de Janeiro 2022 = 21 até 31 de março

15 de Janeiro 2022 = 01 até 10 de abril

17 de Janeiro 2022 = 11 até 20 de abril

18 de Janeiro 2022 = 21 até 30 de abril

19 de Janeiro 2022 = 01 até 10 de maio

20 de Janeiro 2022 = 11 até 20 de maio

21 de Janeiro 2022 = 21 até 31 de maio

22 de Janeiro 2022 = 01 até 10 de junho

24 de Janeiro 2022 = 11 até 20 de junho

25 de Janeiro 2022 = 21 até 30 de junho

29 de Janeiro 2022 = 01 até 10 de julho

31 de Janeiro 2022 = 11 até 20 de julho

01 de Fevereiro 2022 = 21 até 31 de julho

02 de Fevereiro 2022 = 01 até 10 de agosto

03 de Fevereiro 2022 = 11 até 20 de agosto

04 de Fevereiro 2022 = 21 até 31 de agosto

05 de Fevereiro 2022 = 01 até 10 de setembro

07 de Fevereiro 2022 = 11 até 20 de setembro

08 de Fevereiro 2022 = 21 até 30 de setembro

09 de Fevereiro 2022 = 01 até 10 de outubro

10 de Fevereiro 2022 = 11 até 20 de outubro

11 de Fevereiro 2022 = 21 até 31 de outubro

12 de Fevereiro 2022 = 01 até 10 de novembro

14 de Fevereiro 2022 = 11 até 20 de novembro

15 de Fevereiro 2022 = 21 até 30 de novembro

16 de Fevereiro 2022 = 01 até 10 de dezembro

17 de Fevereiro 2022 = 11 até 20 dezembro

18 de Fevereiro 2022 = 21 até 31 de dezembro

Até o momento, dos 121 mil alunos concluintes do ensino médio, mais de 67 mil já receberam em parcela única o valor de R$ 500. Para cerca de 474 mil que estão matriculados nos demais anos, séries e modalidades de ensino, a quantia disponibilizada será de R$ 100.