Veja três declarações que devem ser entregues hoje (31)

Pessoas físicas e jurídicas devem estar sempre em dia com a União. Para isso, é necessário estar atento aos prazos estipulados, principalmente para a entrega de declarações anuais, caso contrário a omissão ou atraso pode resultar no pagamento de juros e multas.

Esses documentos são utilizados pela Receita Federal para verificar o recolhimento de tributos, contribuições e taxas. Termina nesta segunda-feira, 31, o prazo para três declarações. Saiba quais são.

DEFIS

A Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) é uma obrigação acessória voltada às empresas que são optantes do regime de tributação Simples Nacional. São elas:

microempresas (ME); empresas de pequeno porte (EPP).

Também devem apresentar a DEFIS todas as empresas que estão inativas, ou seja, que não tiveram faturamento no ano-exercício anterior ou alterações patrimoniais.

DASN-SIMEI

Os microempreendedores individuais (MEI), por sua vez, apesar de fazerem parte do Simples Nacional, devem apresentar anualmente a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI), para informar à Receita Federal todas as receitas e operações feitas no ano-calendário anterior. Assim, devem ser declaradas as seguintes informações: faturamento e contratação de um empregado, se houver.

Assim, o envio da declaração do MEI deve ser feito através do Portal do Empreendedor, onde todos os procedimentos necessários ao microempreendedor individual.

Vale ressaltar que, para se manter regular, o MEI precisa ter faturamento de até R$ 81 mil anual e desenvolver uma das atividades que são permitidas pela categoria. Além disso, o empreendedor não pode abrir outra empresa, ser sócio ou administrador de outro empreendimento.

DIRPF

Por sua vez, os contribuintes devem apresentar anualmente a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF). Neste documento devem ser registrados os rendimentos obtidos durante 2020 e a obrigatoriedade da entrega desta declaração se estende principalmente àqueles que tenham recebido mais de R$ 28.559,70 de renda tributável como salários, aposentadoria ou aluguéis, por exemplo.

A declaração pode ser enviada até as 23h59m de hoje (31). Diante disso, para o preenchimento da declaração é necessário acessar o programa pelo portal e-CAC ou aplicativo que também está disponível para celulares, e preencher as informações que devem ser enviadas à Receita Federal.

Se não for possível enviar a declaração por um destes canais, utilize o Programa Gerador de Declaração (PGD). Após o prazo, passa a ser cobrada uma multa por atraso na entrega da declaração.

O valor mínimo da multa é R$ 165,74, mas pode chegar a 20% do valor do imposto devido.