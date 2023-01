Varejista deixa o patrocínio do Big Brother 23

A Americanas, após uma “inconsistência contábil” no balanço da empresa com um rombo de R$ 20 bilhões, decidiu deixar de patrocinar o Big Brother Brasil 2023, segundo o Estadão. A decisão foi tomada nesta sexta-feira, 13.

Segundo o Estadão, executivos Americanas se reuniram na manhã desta sexta-feira com integrantes da Rede Globo para anunciar sua saída do reality show. Sérgio Rial já havia entregado o cargo de presidente.

A varejista, desde a última edição, havia ficado com a maior cota de patrocínio do programa, com um custo de mais de R$ 105 milhões, além de encargos para realização de ações dentro e fora do programa.