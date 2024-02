Turismo estrangeiro ingetou US$ 6,9 bilhões no Brasil em 2023

No último ano, os turistas estrangeiros que vieram ao Brasil, injetaram cerca de US$6,9 bilhões de dólares na renda do país. O valor esquentou o debate sobre a medida implantada no mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, que retirou a obrigatoriedade do visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália.

VEJA MAIS:

A regra brasileira sempre foi a mesma, todos os países que recebem brasileiros com isenção do visto, possuem o mesmo benefício no país. Após a posse do atual presidente Lula, foi anunciada a retirada da norma que concede o livre acesso. No entanto, com os valores recordes gerados com o turismo, o governo enfrenta o impasse sobre reverter a abertura aos países estrangeiros ou não.

De acordo com os dados do Banco Central divulgados nesta segunda-feira (5), as despesas de estrangeiros que vieram ao Brasil, representou um crescimento de 39,5% em comparação com 2022.

O primeiro efeito sentido após a retirada da isenção, foi o crecimento na demanda para retirada de vistos no país, o que sobrecarregou o corpo consular do Brasil. Em entrevistas à rádio CBN, o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo (PT), defendeu que deve haver “muito respeito à tese da reciprocidade entre as nações”. No entanto, o representante também reconhece a importância de considerar as necessidades econômicas do país.

Apesar de defender o turismo no Brasil, Freixo afirma que qualquer mudança sobre a permanência do livre acesso aos Estados Unidos, Canadá e Austrália, ainda está apenas em debate. Ainda declara que enxerga o turismo como um benefício para setores menores. “É uma cadeia muito democrática, muitos setores ganham com isso”, explica.