Trump volta a ameaçar Brics com tarifas e diz que grupo 'não vai durar'

O presidente dos Estados Unidos voltou a criticar nesta sexta-feira, 18, o Brics, grupo fundado por Brasil, Rússia, Índia e China e hoje composto por 11 países-membros e oito parceiros. Donald Trump reafirmou que o bloco tenta "acabar com a dominância do dólar". Em evento na Casa Branca, o republicano também repetiu sua promessa de retaliar economicamente os países do grupo: "A todos os países do Brics, vamos tarifá-los em 10%".

Anteriormente, Trump havia anunciado que a tarifa de 10% sobre os países do Brics seria em caráter "adicional" - ontem, porém, ele não especificou a maneira pela qual a taxa seria aplicada.

Trump ainda minimizou a força econômica do grupo ao dizer que o Brics se reuniu, "mas ninguém compareceu", referindo-se às ausências do presidente da China, Xi Jinping, e do líder russo, Vladimir Putin, na cúpula realizada no início do mês no Rio de Janeiro. O republicano declarou também que o bloco "não vai durar muito". "Acho que nem vão seguir adiante", previu.

Neste ano, o bloco econômico é presidido pelo Brasil e realizou cúpula no Rio às vésperas do anúncio da tarifa de 50% para os produtos brasileiros exportados para os EUA.

Trump acrescentou que, ao tomar conhecimento do Brics, os "atacou com muita força" e prometeu agir caso o grupo avance: "Se o Brics se organizar de forma significativa, isso vai acabar muito rapidamente", disse o republicano, sem especificar o que se encerraria "rapidamente".

O presidente americano reforçou a importância de manter o valor da moeda de seu país. "Não vamos deixar o nosso dólar perder o seu valor" e acrescentou: "Não podemos deixar que ninguém brinque com a gente, com o nosso dólar. Perder essa luta é como perder uma guerra".

Criptomoedas

A declaração sobre os Brics ocorreu na cerimônia em que Trump sancionou novas regulamentações para um tipo de criptomoeda, um marco importante para uma indústria que investiu muito para fortalecer sua legitimidade e poder político.

A Lei Genius estabelece salvaguardas iniciais e proteções ao consumidor para stablecoins, moeda que vai ser atrelada ao dólar americano para reduzir a volatilidade de preços em comparação com outras formas de criptomoeda. A lei foi aprovada pela Câmara e pelo Senado com apoio de democratas e republicanos.

A nova legislação visa reforçar a confiança do consumidor na indústria de criptomoedas, que tem se tornado uma grande potência em Washington graças a doações de campanha e gastos com lobby. Sua aprovação ocorre após Trump ter prometido tornar os EUA a "capital mundial das criptomoedas".

"Durante anos, vocês foram ridicularizados, rejeitados e descartados", disse Trump a executivos da indústria de criptomoedas durante a assinatura do projeto de lei na Casa Branca, que contou com a presença de cerca de 200 pessoas, incluindo vários parlamentares republicanos de alto escalão. "Esta assinatura é uma enorme validação do seu trabalho árduo e do seu espírito pioneiro."

A indústria de criptomoedas reclama que foi injustamente alvo do governo do ex-presidente Joe Biden. Também divulga com frequência que gastou muito para ajudar Trump a vencer a eleição do ano passado. O presidente elogiou os líderes do setor de criptomoedas durante seu discurso na sexta-feira, dizendo que "ninguém conquistou tanto respeito em tão pouco tempo".

Trump disse ainda que ajudar a indústria de criptomoedas era "bom para o dólar e bom para o país". "É por isso que eu o apoiei desde o início', disse o presidente afirmando que s era cético em relação às criptomoedas antes de começar a usá-las. E também acrescentou outro motivo: "E eu também fiz isso pelos votos", disse ele, provocando risos da plateia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.