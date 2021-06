Três em cada 10 lares brasileiros vivem sem renda de trabalho

No primeiro trimestre de 2021, três em cada dez lares brasileiros viviam sem nenhuma renda obtida através do trabalho, segundo um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) com base nos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, apurada pelo IBGE.

Com a crise causada pela pandemia, a proporção de domicílios sem nenhuma renda de trabalho saltou de 25,09% no 1.º trimestre de 2020 para 31,56% no 2.º trimestre e terminou o ano ainda com uma fatia elevada de 29,01% no 4.º trimestre. Com a segunda onda da pandemia, o total de famílias sem renda do trabalho subiu para 29,34% no primeiro trimestre deste ano.

O resultado reforça "como tem sido lenta a recuperação do nível de ocupação entre as famílias de renda mais baixa aos patamares anteriores à pandemia", apontou Sandro Sacchet de Carvalho, técnico de Pesquisa e Planejamento da Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Ipea, na Carta de Conjuntura divulgada ontem.

A fatia de famílias na faixa de renda mais baixa, que recebem menos do que R$ 1.650,50 mensais, aumentou de 25,84% no 1.º trimestre de 2020 para 25,96% no 1.º trimestre de 2021. Na faixa mais elevada, com ganho acima de R$ 16.509,66 mensais, a fatia de domicílios enquadrados caiu de 2,69% para 2,42%.