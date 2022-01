Nova parcela do Auxílio Brasil no Pará representa estímulo ao consumo das famílias de baixa renda

A terceira parcela do Auxílio Brasil no Pará incluirá 173.276 mil novas famílias. Assim, o número de beneficiados no Estado passará dos atuais 956.353, número registrado até dezembro do ano passado, para um total de 1.129.629 de famílias que terão a ajuda garantida pelo Governo Federal.

De acordo com o economista Valfredo de Farias, a injeção de dinheiro na economia paraense é positiva pois estimula o consumo das famílias mais carentes, ajudando comércios de bairro e pequenos negócios a terem mais renda, o que causa um efeito dominó que atinge desde os empregados até os fornecedores.

"É muito importante para as famílias carentes, no curto e médio prazo. Mas, para fazer isso, o governo teve que aumentar o déficit fiscal, que está muito negativo. Este auxílio, de certa forma, ajudou a aumentar o déficit, o que pode ser ruim para a economia no longo prazo", pondera ele, ao lembrar que o projeto de distribuição de renda só está aprovado para 2022 e precisará ser chancelado de novo a partir do ano que vem.

Em todo o Brasil, a terceira parcela incluirá 3 milhões de famílias, segundo anúncio do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, feito nesta semana. Com a medida, o total de famílias atendidas aumentará para 17,5 milhões.

Com a promulgação da emenda constitucional que permitiu o parcelamento de precatórios (dívidas reconhecidas definitivamente pela Justiça), o valor da parcela passou para R$ 400. A diarista Gizelle Santos tem quatro filhos e não teve problemas na transferência de dados entre o programa Bolsa Família e o Renda Brasil, mas teme que o benefício seja descontinuado.

"A gente acompanha as notícias e vê que é uma confusão. Espero que continue independente de ser ano eleitoral. É uma ajuda que eu posso sempre contar, que eu sei que vai cair independente de ser um mês fraco ou não. Se não fosse esse dinheiro minha vida era outra porque ele faz diferença", afirma ela, que ainda não sabe se será beneficiada pelo Auxílio Gás, novo projeto também anunciado pelo governo que dará temporariamente R$ 52 reais para ajudar famílias em vulnerabilidade social a comprarem gás de cozinha. O Ministério da Cidadania ainda não divulgou número de beneficiados no Pará, mas em todo o Brasil mais de 5,5 milhões de famílias serão beneficiadas com o programa. As famílias foram escolhidas conforme as regras definidas pela pasta.

Já as novas famílias incluídas no programa receberão o Auxílio Brasil por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite a movimentação de depósitos em contas poupança digitais, até o recebimento do cartão.

As novas famílias não precisarão ir às agências para validarem o cadastro no Auxílio Brasil. Isso porque a inclusão no programa baseou-se em pedidos antigos processados pelo Ministério da Cidadania.

O Auxílio Brasil seguirá o calendário do antigo Bolsa Família no Pará e pagará as parcelas nos dez últimos dias úteis de cada mês, com base no dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). O pagamento da parcela de janeiro começará no próximo dia 18, para beneficiários com NIS 1, e terminará no dia 31, para beneficiários com NIS de final 0.