Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

STF proíbe alíquota maior de IPTU apenas pelo tamanho do imóvel; entenda

De acordo com a decisão, municípios não podem fixar alíquotas do imposto com base apenas na área do imóvel, isto é, na metragem

O Liberal
fonte

Entendimento firmado em caso envolvendo lei de município de Santa Catarina deve orientar casos semelhantes em todo o território nacional. (Freepik)

Municípios brasileiros não podem fixar alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com base apenas na área do imóvel, ou seja, na metragem. A decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de forma unânime, nesta segunda-feira (17), durante o julgamento de um recurso com repercussão geral reconhecida, o que faz com que o entendimento firmado sirva de orientação para casos semelhantes em todo o território nacional.

O caso analisado envolvia uma lei do município de Chapecó, em Santa Catarina. A norma que previa uma alíquota de 1% de IPTU para imóveis com área construída igual ou superior a 400 metros quadrados havia sido considerada inconstitucional pela Justiça catarinense. Porém, o município recorreu ao STF para reverter o entendimento.

Veja mais

image Cobertura de luxo onde Elize Matsunaga matou o marido é anunciada como 'perfeita para famílias'
Imóvel de 340 m² na Vila Leopoldina pertenceu ao empresário assassinado por Elize Matsunaga e tem sauna, adega climatizada e vista panorâmica

image Pelo menos 50 prédios no centro de Belém possuem risco de desabamento, diz arquiteto
No domingo, Jeová Barros, de 60 anos, publicou um vídeo nas redes sociais alertando sobre o risco de desabamento de um imóvel na travessa 13 de Maio com a rua Padre Eutíquio. Parte do imóvel desabou nesta segunda-feira

O argumento da Prefeitura era de que uma área construída maior representaria utilização mais intensa do solo urbano, o que justificaria uma tributação mais elevada para esses imóveis.

No entendimento dos ministros da Corte, porém, a Constituição Federal autoriza a progressividade do imposto conforme o valor da propriedade. Além disso, permite a adoção de alíquotas diferentes segundo a localização e o uso do imóvel. Contudo, não em razão de seu tamanho, como a área construída ou total do terreno.

Ao final do julgamento, o plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese de repercussão geral: "É inconstitucional a fixação, por lei municipal posterior à EC nº 29/2000, de alíquota do IPTU em razão da área do imóvel".

A decisão não impede que as cidades cobrem IPTU mais alto de imóveis mais valiosos. O foco é na proibição de um único critério: o tamanho do imóvel. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

TRABALHADORES

Casas Bahia: sindicato prevê fechamento de cinco lojas em Belém e prepara ação contra demissões

Entidade estima que unidades reúnam entre 120 e 130 trabalhadores e prepara ação para tentar reverter desligamentos

21.08.26 8h00

CÓDIGOS MUNICIPAIS

Decisão do STF sobre IPTU pode ter efeitos diferentes na Grande Belém

Especialista explica que metragem pode continuar sendo usada no cálculo do valor venal, mas não pode determinar, sozinha, uma alíquota maior

21.08.26 7h00

Economia

Em Belém, Casas de caldos investem na diversidade de sabores e em sistemas de delivery 

Setor está em alta na capital paraense, afirmam proprietários

21.08.26 6h30

ECONOMIA

Arco Norte movimenta 58,6 milhões de toneladas e enfrenta gargalos de infraestrutura na Amazônia

Região já responde por quase 40% dos embarques nacionais de grãos e concentra 48% das exportações brasileiras de milho, mas estiagens e limitações portuárias ameaçam expansão

20.08.26 20h04

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

BOMBONS REGIONAIS

Casal empreendedor de Belém vende até 40 mil trufas regionais por mês com clientes em outros estados

Negócio começou nos tempos da faculdade e hoje mantém três lojas no Aeroporto Internacional de Belém, além de unidades em Macapá e Brasília

16.08.26 8h00

Economia

Em Belém, lanches de rua têm clientes fiéis e projetam alta nas vendas neste semestre

No Marco, trailer de cachorro-quente e leitão fatura em média R$ 8 mil por semana

14.08.26 21h20

FERIADÕES

Pará terá cinco feriadões até o fim de 2026 e setor hoteleiro avalia impactos

Calendário nacional reserva cinco fins de semana prolongados entre setembro e dezembro. Destinos do interior devem concentrar procura, enquanto hotelaria de Belém depende do turismo de negócios

19.08.26 8h00

greve

Bancários farão paralisação de 24 horas nesta quinta-feira, 20

A decisão pela paralisação, tomada em assembleias realizadas na última segunda-feira (17), foi confirmada pelo Comando Nacional dos Bancários

19.08.26 19h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda