Segbel faz leilão de veículos apreendidos com mais de 600 oportunidades e lances a partir de R$ 25

A Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) realizará, nos dias 26 de março e 11 de abril, o leilão virtual de 648 veículos, entre automóveis e motocicletas, classificados como conservados ou sucata, fabricados entre os anos de 1993 e 2023. Veículos que permanecem há mais de 60 dias no parque de retenção da Segbel e não foram reclamados por seus proprietários dentro do prazo estabelecido serão leiloados.

O certame será dividido em duas fases. A primeira ocorrerá em 26 de março, disponibilizando 323 veículos para lances através da plataforma Norte Leilões (www.norteleiloes.com.br). Alguns lotes terão lances iniciais a partir de R$ 25. Para participar, é necessário realizar cadastro no site até 24 horas antes do leilão, ou seja, até o dia 25 de março.

Interessados poderão visitar veículos (Ascom Segbel)

A segunda etapa será em 11 de abril, quando os 325 veículos restantes serão leiloados por meio do site Daniel Garcia Leilões (www.danielgarcialeiloes.com.br). O cadastro também deve ser feito com antecedência, até o dia 10 de abril.

A venda ocorrerá em conformidade com a Lei Federal 14.133/21, o Art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a Lei Federal 13.160/15, que regulamenta a retenção, remoção e leilão de veículos no país.

Visitação aos veículos

Os interessados terão a oportunidade de visitar o parque de retenção da Segbel para inspecionar os veículos. As datas para visita são as seguintes:

24 e 25 de março: para os veículos da primeira etapa (leilão em 26 de março);

9 e 10 de abril: para os veículos da segunda etapa (leilão em 11 de abril).

O edital completo pode ser consultado no site da Segbel e nos portais das empresas organizadoras.

Detalhamento dos veículos

26 de março: 323 veículos, sendo 85 carros (25 conservados e 60 sucatas) e 238 motocicletas (84 conservadas e 154 sucatas);

11 de abril: 325 veículos, incluindo 52 carros (22 conservados e 30 sucatas) e 273 motocicletas (159 conservadas e 114 sucatas).

Serviço:

Endereço: Passagem Três de Outubro, 307, Sacramenta - Belém.

Passagem Três de Outubro, 307, Sacramenta - Belém. Horário de Atendimento: Das 9h00 às 14h00.