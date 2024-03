Sebrae oferece capacitação a empreendedores do turismo local

Fortalecendo e aprimorando os serviços no setor do turismo na capital, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) realiza o “Tour da experiência Sebrae COP 30”. A ação, que integra o projeto Sebrae pelo turismo, oferece capacitação aos representantes dos nichos de Mobilidade, Alimentos e Bebidas, Economia Criativa e Hospitalidade. A capacitação segue até maio com quatro encontros mensais e foca em elevar a qualidade dos serviços no setor para a Conferência do Clima sobre Mudanças Climáticas (COP 30), sediada em Belém no ano de 2025.

O projeto conta com o apoio da Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV-PA), para qualificar os profissionais locais e aprofundar os conhecimentos sobre a cultura da região. Segundo o diretor do Sebrae no Pará, Rubens Magno, o grande objetivo da iniciativa é fazer com que estes empreendedores tenham propriedade para falar sobre a cidade. “O que queremos é fazer que um taxista ou motorista de Uber, ele possa falar da Basílica de Nazaré com propriedade, que ele possa falar do Ver-o-Peso, das suas cores, sabores e nuances”, afirma.

A turma inaugural da ação esteve na manhã desta terça-feira (27), reunida em pontos turísticos da capital para aprender sobre estratégias de negócio e conhecer a fundo a história da cidade. Para o empresário, conhecido como Bruno Aventura, o papel da capacitação é “transformar as pessoas locais para poderem prestar uma informação com conteúdo correto para um turista que venha à nossa cidade”, ressalta. O representante do setor integra a primeira turma da capacitação e destaca que as suas metas vão além da conferência. “A expectativa é que a gente consiga construir realmente um legado e não focar na COP 30 em si… Ou seja, a gente ganhar a representação do nível nacional e internacional para que tenhamos um destino [turístico] consolidado aqui”, explica o empreendedor.

Ação é voltada a pessoas mais acessadas por turistas

Assumindo a responsabilidade de ministrar a etapa teórica da capacitação, o gestor estadual de turismo do Sebrae Péricles Carvalho conta da experiência. “A gente trabalhou com eles, o que é a COP 30, quais são as oportunidades de negócio que a conferência vai ofertar em Belém e no estado, e como o Sebrae pode ajudá-los a aproveitar essas oportunidades de negócio”. O gestor descreve estes profissionais como o primeiro contato com os turistas, o que segundo ele justifica a necessidade de qualificação. “O tour de experiência Sebrae, ABAV e COP 30 é voltado para as pessoas que mais são acessadas pelos turistas na nossa cidade, então pessoas que trabalham dentro dos hotéis, recepcionistas, camareiras, etc... A ideia é que essas pessoas tenham uma boa informação para dar para os turistas quando eles forem acessados”, explica.

A vice-presidenta da ABAV, Edna Rocha, pontua que um setor bem consolidado precisa de profissionais qualificados para lidar com o público. Segundo a representante, “é fundamental que quando as pessoas ligarem ou virem conhecer a nossa cidade, possam ter justamente os profissionais todos qualificados para ter esse bom atendimento e poder falar dos nossos pontos turísticos de uma forma tranquila”. Para ela, a parceria com o Sebrae para realizar esta a qualificação destes profissionais às vésperas da conferência dará a propriedade necessária para recepcionar o público aguardado. “A gente precisa ter esse olhar, vivenciar as nossas belezas naturais e passar isso para todas as pessoas que vierem nos visitar”, conclui.