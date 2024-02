Sebrae apresenta oportunidades de negócios a lojistas de shoppings

Nesta quinta-feira (22), o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae/PA) organiza um evento voltado aos lojistas dos shoppings da Região Metropolitana de Belém. O encontro tem como objetivo apresentar as oportunidades de negócios que serão geradas pela 30ª Conferência das Partes (COP30), em Belém. A iniciativa faz parte da estratégia do Sebrae/PA de preparar os empreendedores locais para o grande evento internacional.

O debate será realizado na capital, às 19h, no auditório Albano Franco, da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), e liderado pelo gerente da Unidade de Negócios de Impacto (UNI) do Sebrae no Pará, Renato Coelho. Como coordenador do comitê da COP 30 no Sebrae, a ideia é que Coelho compartilhe conhecimento e experiência para guiar os empresários através das possíveis oportunidades e desafios que o evento pode trazer.

Coelho explica que o foco no evento são quatro grandes áreas consideradas estratégicas para a COP 30, que será realizada em novembro de 2025, em Belém, e na qual estão inclusos os shoppings centers: alimentos e bebidas, mobilidade urbana, economia criativa e hospitalidade. Estes setores guiarão as discussões e atividades do encontro com empresários, que terá como eixos temáticos a pluralidade, a inovação e a sustentabilidade.

“O Sebrae é um dos parceiros do Governo do Estado para a preparação da cidade para receber a COP 30. Neste evento, iremos mostrar as oportunidades geradas para os pequenos negócios com a realização da COP 30 e como o Sebrae pode ajudá-los até a realização do evento, tendo em vista o impulsionamento de seus negócios. Essas ações fazem parte de um dos legados que queremos deixar para o Pará e sua população”, afirma Renato Coelho.

Durante o evento, os empresários presentes terão a oportunidade de explorar como essas áreas podem se desenvolver durante a COP 30 e como podem se preparar para maximizar os benefícios para seus negócios. Além disso, o evento também servirá como uma plataforma para discutir as melhores práticas de sustentabilidade e inovação no ambiente de negócios atual. De acordo com Sebrae, cerca de 150 lojistas dos shoppings se inscreveram para participar do evento.

O encontro é exclusivamente para o público de lojistas de shoppings da Região Metropolitana de Belém, com o intuito de concentrar os esforços nas necessidades e oportunidades específicas deste segmento.