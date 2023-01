Salário mínimo de R$ 1.320 ainda não está valendo por falta de assinatura de Lula

Apesar da promessa do governo Lula de salário mínimo de R$ 1.320, o que está valendo até o momento é o de R$ 1.302, fixado por medida provisória em dezembro pelo governo Jair Bolsonaro. Para subir para R$ 1.320, uma nova MP tem de ser publicada no Diário Oficial da União – o que ainda não aconteceu. As informações são do G1 Brasília.

Os maiores prejudicados com a não definição do aumento são os trabalhadores intermitentes, que têm como base o salário mínimo.

As regras trabalhistas mudaram em 2017, passando a ser permitido o chamado trabalho intermitente, que ocorre esporadicamente, em dias alternados ou por algumas horas, e é remunerado por período trabalhado. Ou seja, quem está trabalhando nestes dias, não receberá com base no salário prometido pelo presidente Lula, mas pelo salário mínimo em vigência, de R$ 1.302, que foi proposto pelo governo do presidente Jair Bolsonaro em dezembro do ano passado.

De qualquer forma, estão reservados recursos no orçamento para corrigir o salário mínimo para R$ 1.320, mas falta a assinatura do presidente da República.

O patamar de R$ 1.320 foi proposto pelo relator do orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI), com base em acordo feito com o vice-presidente Geraldo Alckmin.