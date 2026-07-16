Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Rubio atacou Lula de forma 'grosseira e arrogante' ao justificar tarifaço, diz Mauro Vieira

Segundo o ministro, o presidente brasileiro procurou dialogar com os americanos e negociar qualquer tema de interesse da Casa Branca desde o início da crise tarifária

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula. (Foto: Agência Brasil/Marcelo Camargo)

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta quinta-feira, 16, que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, atacou de forma "grosseira e arrogante" o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesta madrugada, ao anunciar a aplicação de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, Rubio disse, no X, que o governo brasileiro não negociou com os americanos de boa-fé.

"As declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, veiculadas na madrugada de hoje nas redes sociais, a respeito das tarifas adotadas contra o Brasil, são inaceitáveis e ofensivas ao povo e ao governo brasileiros. Rubio ataca, de forma grosseira e arrogante, o chefe de Estado de um país amigo", disse Vieira.

Segundo o ministro, o presidente brasileiro procurou dialogar com os americanos e negociar qualquer tema de interesse da Casa Branca desde o início da crise tarifária, mas colocando acima de tudo os preceitos da soberania nacional.

Na publicação do X, Rubio afirmou que Lula colocou o próprio ego à frente para não negociar e encontrar um acordo que traria "bem-estar" ao povo brasileiro. O secretário de Estado disse que a taxação seria o "preço" da atitude de Lula.

"Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. No último ano, Lula colocou seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro, e essas tarifas são o preço por isso", disse Rubio.

Em nota divulgada nesta quinta-feira, o Ministério das Relações Exteriores disse que Rubio classificou como ego a "convicção inabalável" de Lula na soberania brasileira e dos interesses da população.

Vieira fez uma declaração à imprensa no Palácio do Itamaraty para anunciar a posição do Brasil após o anúncio, por parte dos Estados Unidos, da aplicação de uma taxa de 25% sobre produtos brasileiros. O governo americano justifica o novo tarifaço por supostas práticas comerciais desleais do Brasil.

Nos bastidores do Palácio do Planalto, aliados de Lula discutem duas opções: usar a Lei de Reciprocidade e elevar o tom do conflito, ou seguir nas negociações diplomáticas feitas desde o início da investida do presidente americano, Donald Trump, contra o Brasil, em julho de 2025, para tentar desfazer a nova taxação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/TARIFAS/BRASIL/USTR/CONFIRMAÇÃO/MAURO VIEIRA/RUBIO/EMBATE
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

NOVO TARIFAÇO

Tarifa de 25% dos EUA gera alerta, mas setores do Pará avaliam impactos limitados

Medida anunciada pelo governo norte-americano entra em vigor em 22 de julho e preocupa cadeias produtivas como a do açaí, pescado e madeira; entidades destacam necessidade de diversificação de mercados e diálogo diplomático

17.07.26 9h00

ALIMENTAÇÃO

Canetas emagrecedoras mudam cardápios de restaurantes em Belém

Pesquisa nacional indica que mais de 60% dos restaurantes já notam mudanças no comportamento de clientes que usam esses medicamentos

17.07.26 8h00

EMPREENDEDORISMO LOCAL

Sabores amazônicos movimentam mercado de bombons em Belém

Com sabores regionais como cupuaçu, açaí e castanha, empresa aposta na valorização da culinária paraense

17.07.26 8h00

COMIDAS TÍPICAS

Verão ainda não reduz custos dos restaurantes de comidas típicas, diz empresária

Embora exista a expectativa de redução dos preços durante o verão amazônico, o cenário observado no estabelecimento ainda é de custos elevados

17.07.26 7h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Saúde

Mais Médicos Especialistas abre 33 vagas no Pará, inscrições seguem até quinta-feira (16)

Ao todo, a seleção disponibiliza 1.136 oportunidades em 26 estados

14.07.26 19h20

EXPORTAÇÃO

Veto da União Europeia à carne brasileira deve ter impacto indireto no Pará, avalia setor produtivo

Estado não exporta carne bovina para a União Europeia e deve ter impacto reduzido

14.07.26 7h00

GARANTIA

Anac garante assentos gratuitos para menores de 16 anos ao lado de responsáveis em voos

Agência também estabeleceu que as empresas poderão ser multadas caso cobrem pela marcação desses assentos ou descumpram a determinação

11.07.26 9h27

Inteligência Artificial

Belém terá primeiro data center de Inteligência Artificial da Amazônia em 2027; saiba mais

Empreendimento terá energia 100% renovável e poderá ampliar sua capacidade de 7,5 MW para até 100 MW

30.06.26 10h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda