'Robin Hood da Amazônia', Ayrton Senna...relembre seis fatos marcantes das edições que mais venderam

Ao longo desses 75 anos, O Liberal trouxe em suas páginas os fatos mais importantes do Pará, do Brasil e do Mundo, mas Alguns acontecimento marcantes causaram enorme comoção popular e provocaram vendas acima do normal.

Francisco Favacho, de 72 anos, começou a trabalhar como jornaleiro há 61 anos e atualmente está na área de distribuição, na função onde os trabalhadores têm o apelido de "baderneiros”. Nessas mais de seis décadas, algumas matérias fizeram com que ele chegasse a vender cerca de 10 mil exemplares em um único dia, como a história do maior acidente aéreo na Baía do Guajará em Belém, que matou de uma só vez mais de 30 pessoas, entre elas os humoristas Coronel Ludugero e Irandir Costa, em 1970.

Os assassinato do chamado “Robin Hood da Amazônia”, Quintino da Silva Lira, “o gatilheiro”, pela polícia militar do Estado Pará em 1985 e o assassinato dos Irmãos Novelinos em 2007, também despertaram grande interesse do público.

Outros dois casos que tiveram grande visibilidade e repercutiram no aumento do número de tiragem e de vendas foram a morte de Ayrton Senna em 1994 e o acidente aéreo com a banda Mamonas Assassinas, dois anos depois. Wilkens Silva Alves, de 40 anos, atua no jornal há 30 anos, sendo 15 deles no ramo de distribuição e de vendas, conta que as tiragens do impresso e de pôsteres dos artistas e, também, do piloto, precisaram ser impressas em maior quantidade durante quatro dias seguidos, por conta da grande comoção na época. “Lembro que precisamos aumentar a produção do número de pôsteres e de tiragens do jornal, tanto na da morte do Senna quanto na dos Mamonas Assassinas, pra poder atender a grande demanda na época”, conta.

Outro caso relembrado pelo jornaleiro foi o acidente com uma aeronave que caiu sobre uma residência no bairro do Souza, em Belém, em 2019.

Relembre os casos:

- A morte de Coronel Ludugero na Baia do Guajará (1970): Luis Jacinto da Silva, humorista, ator e cantor, conhecido como Coroné Ludugero, morreu, aos 41 anos, no dia 14 de março de 1970, num acidente aéreo. O avião em que ele viajava com sua equipe caiu na Baia do Guajará, quando já estava se aproximando do aeroporto de Belém. O corpo de Luiz Jacinto só foi encontrado 15 depois do acidente. A aeronave da Paraense Transportes Aéreos levava 36 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Além do humorista, outras 31 pessoas morreram, entre elas o ator Irandir Costa, o Otrope, que contracenava com o Coroné Ludugero.

- Assassinato do “Robin Hood da Amazônia”, Quintino, “o gatilheiro” (1985): No dia 4 de janeiro de 1985, uma tropa de policiais militares fortemente armados cercou a casa de um colono na localidade de Vila Nova, na região do Piriá, nordeste do Pará. Chamado na época de “O Robin Hood da Amazônia”, Quintino da Silva Lira era líder do movimento de resistência dos posseiros da Gleba Cidapar e foi morto pelos policiais com dois tiros de fuzil ao tentar escapar do cerco. Seu corpo foi levado pelos policiais para o município de Capitão Poço, violado e exposto em uma ruidosa farra às custas de comerciantes da região.

- Morte de Ayrton Senna (1994): A morte do tricampeão da Formula 1, Ayrton Senna, chocou o Brasil no dia 01 de maio de 1994. A tragédia ocorreu quando o brasileiro liderava no Grande Prêmio de San Marino, com Michael Schumacher logo atrás. O piloto da Williams escapou na curva Tamburello e bateu forte no muro. Foi atendido ainda na pista e levado de helicóptero para o hospital, mas não resistiu. A perícia determinou que a barra de direção do carro casou o ferimento fatal na cabeça de Ayrton.

- Acidente com a banda Mamonas Assassinas: No dia 2 de março de 1996, o jatinho usado pela banda Mamonas Assassina bateu na Serra da Cantareira e todos a bordo morram. O grupo era formado por Dinho (vocal), Samuel Reoli (baixo), Júlio Rasec (teclado), Sérgio Reoli (bateria) e Bento Hinoto (guitarra). Em sua curta trajetória, a banda conquistou o País, vendendo mais de dois milhões de cópias de seu CD.

- Assassinato dos irmãos Novelinos (2007): De família tradicional na capital paraense, os irmãos Ubiraci e Uraquitã Novelino foram sequestrados, mortos e tiveram os corpos jogados na baía do Guajará em abril de 2007. Apenas quinze dias depois do desaparecimento dos dois os corpos foram encontrados e o caso chocou a população de Belém.

Os envolvidos no assassinato receberam pena 80 anos de prisão, por duplo homicídio triplamente qualificado. O ex- policial Sebastião Cardias Alves, e o ex-fuzileiro naval José Augusto Marroquim, foram apontados como executores do crime. Os mandantes eram os empresário Chico Ferreira e o radialista Luiz Araújo.

- Queda de aeronave no bairro do Souza (2019): Na manhã do dia 18 de maio de 2019, uma aeronave caiu sobre uma residência em uma vila de casas próximo da avenida Almirante Barroso, no bairro do Souza, em Belém. O avião de pequeno porte, do modelo Cessna 210, decolou no Aeroporto Brigadeiro Protásio, em Belém às 12h43 e caiu após três minutos, segundo informações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). A aeronave atingiu uma casa de dois pavimentos onde estavam seis pessoas: três adultos, dois adolescentes e uma criança de 9 anos de idade. Os ocupantes da residência não se feriram. O piloto do avião morreu no local.

(Por Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política)