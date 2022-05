Quase 500 extrativistas de Curralinho foram beneficiados por política de garantia de preços em 2021

Cerca de 480 extrativistas de Curralinho, município do Marajó, foram beneficiados com R$ 503 mil em auxílio para o extrativismo de açaí, no âmbito da Política de Garantia de Preços Mínimos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio) operacionalizada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Nos meses de setembro a outubro do ano passado, os extrativistas venderam cerca de 1,3 mil toneladas de açaí por preços inferiores ao Preço Mínimo estabelecido para aquela safra. Eles são das seguintes comunidades ribeirinhas: Croari, Piedade, São Francisco dos Pacas, Trapichinho, Furo Grande, Furo das Pedras, Samanajós, Santa Rosa II, Beiradão e Sagrado Coração de Jesus.

A PGPM-Bio oferece uma assistência aos extrativistas quando é comprovada a venda do produto por um valor inferior ao preço mínimo estipulado pelo governo federal. São contemplados 17 produtos da sociobiodiversidade brasileira.

Os valores podem ser acessados individualmente ou organizados em associações ou cooperativas. A política gera renda para as famílias que vivem do extrativismo, a política contribui para a preservação dos recursos naturais e a manutenção da floresta.