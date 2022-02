PSS: Polícia Científica seleciona profissionais para cargo de perito médico legista

A Polícia Científica do Pará (PCEPA) seleciona candidatos para o preenchimento temporário de vagas para o cargo de perito médico legista. O processo seletivo será por meio de análise curricular e entrevista.

Inscrições para PCEPA

Os interessados devem se inscrever até a próxima sexta-feira, dia 11, de forma gratuita pelo site da Polícia Científica, na aba “Processo Seletivo”. Para completar a inscrição, os candidatos precisam enviar a documentação solicitada no edital do PSS, juntamente com a ficha de inscrição, pelos Correios.

Vagas

Serão cinco vagas, de caráter temporário, para lotação nas cidades de Abaetetuba (1), Parauapebas (1) e Marabá (3). A remuneração oferecida para o cargo é de R$ 7.760,16, acrescida de benefícios, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os candidatos precisam apresentar uma declaração de não ter tido vínculo temporário com o Poder Público Estadual nos últimos seis meses, contando até a data de inscrição. Além disso, o candidato que possuir vínculo com as esferas do poder Municipal, Estadual ou Federal deverá, no ato da inscrição, apresentar, juntamente com os documentos, uma declaração de vínculo com a carga horária de trabalho concluída em outro órgão, sob pena de desclassificação em caso de constatada a omissão.

A entrevista está prevista para ser realizada no dia 24 de fevereiro, nos municípios, locais e horários especificados. O resultado final será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 25 de fevereiro, e homologado no dia 3 de março.