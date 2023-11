Programa suíço-brasileiro faz workshop em Belém de inovação e desenvolvimento sustentável

Belém sediou o workshop nexBio Amazônia, nesta terça-feira (7), uma iniciativa suíço-brasileira voltada para a inovação e o avanço da bioeconomia nas cadeias produtivas da região amazônica. O evento reuniu especialistas em meio ambiente, profissionais e pesquisadores no Sesc Ver-o-Peso, sendo organizado pela Swissnex no Brasil em parceria com a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa). O embaixador da Suíça, Pietro Lazzeri, participou do encontro.

A Swissnex é uma rede global suíça que conecta pessoas e instituições envolvidas em educação, pesquisa e inovação. O embaixador Pietro Lazzeri destacou a importância de Belém como primeira etapa da visita oficial da equipe suíça ao Brasil. Ele enfatizou o propósito da nexBio Amazônia de unir startups suíças e brasileiras para colaborar em tecnologias sustentáveis e aprimorar a eficiência das cadeias produtivas.

O programa bilateral, previsto para ser lançado em 2024, servirá como uma plataforma para estabelecer parcerias entre Brasil e Suíça. Seu objetivo é incentivar e capacitar startups na busca por soluções inovadoras e tecnológicas, respeitando os atores locais.

Cultura extrativista amazônica e com alto impacto social

Durante o workshop, especialistas em meio ambiente identificaram cadeias produtivas prioritárias na cultura extrativista amazônica e com alto impacto social. A produção de óleos, cacau, cupuaçu, pescado e práticas florestais não madeireiras foram destacadas como áreas de relevância para a bioeconomia.

Os participantes das discussões apresentaram os desafios e propuseram soluções para a implementação de ações sustentáveis nas cadeias produtivas. A gerente do Programa de Inovação e Startups da Swissnex, Vincent Neumann, ressaltou a intenção de criar um guia para a implementação de projetos com base no conhecimento dos especialistas. O programa nexBio Amazônia prioriza a qualidade sobre a quantidade.

Gisele Barata, engenheira agrônoma da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), destacou a importância do evento na elaboração de um plano de ação para o desenvolvimento sustentável. Segundo ela, a colaboração de diferentes instituições e especialistas na região amazônica permitiu enfrentar os desafios das cadeias produtivas, visando melhorar a qualidade de vida das comunidades locais e preservar a floresta.

Fernanda Viana, engenheira ambiental da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), enfatizou a importância da bioeconomia para gerar emprego, renda e promover o desenvolvimento sustentável no Pará. Ela destacou que o workshop contribuiu para o debate sobre sustentabilidade e bioeconomia no estado.

Derick Martins, presidente do Conselho de Meio Ambiente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), ressaltou que o nexBio Amazônia iniciou a discussão de soluções inovadoras na área da bioeconomia. Ele enfatizou a necessidade de envolver instituições locais que trabalham com produção e manejo de produtos.

A gerência da Swissnex organizará todas as ideias e contribuições do workshop em um relatório para fundamentar as iniciativas do Programa Suíço-Brasileiro de Inovação Aberta para a Bioeconomia até a COP 30, a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, prevista para novembro de 2025 em Belém (PA). O evento contou com o apoio da Fiocruz, Sesc, Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) e da Universidade de St. Gallen.