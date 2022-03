Primeiro voo para o aeroporto de Salinas será no dia 30 de julho, confirma Companhia Aérea Azul

A Companhia Aérea Azul informou que, na próxima terça-feira (5), divulgará mais detalhes sobre o início das operações para o município de Salinópolis, no nordeste paraense. O primeiro voo com destino a esse que é um dos principais pontos turísticos do Estado do Pará foi confirmado para o dia 30 de junho.

Nesta quarta-feira, o governador Helder Barbalho já havia informado que as vendas de passagens teriam início na próxima próxima terça-feira. Segundo ele, serão quatro opções de voos, saindo às segundas, quartas, sextas e domingo.

Ainda não há informações sobre o valor das passagens.