Previsão da PGE é que novo reajuste da conta de luz no Pará seja de 15%

A suspensão do aumento na conta de energia elétrica do Pará pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) é temporária e o novo reajuste que deverá entrar em vigor é de 15%. A informação foi repassada com exclusividade à reportagem do Grupo Liberal pelo Procurador-Geral do Estado, Ricardo Sefer, nesta terça-feira (1º).

Caso não fosse suspenso, os consumidores paraenses pagariam 18,31% a mais pelo serviço. A decisão ocorreu após o pedido de Ação Civil Pública, movido pela Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE) e Procuradoria-Geral do Estado (PGE) no último dia 25 de julho. A Revisão Tarifária Periódica é proposta para a Equatorial Pará, concessionária que atende a 2,5 milhões de paraenses, e teria o efeito médio, contabilizando todas as classes de clientes, de 16,85%.

“O presidente da Aneel, ouvindo os argumentos técnicos do Estados, vai fazer uma reanálise dos cálculos tarifários que incidem no reajuste de 18,31%. Temos uma prévia de 15% e estamos tentando mostrar que pode ser menor e ser parcelado, para que tenha um impacto financeiro menor”, disse Sefer.

Caso não haja uma flexibilização por parte do Aneel, a Procuradoria-Geral do Estado do Pará (PGE) já estuda a possibilidade de continuar tentando pelas esferas civil e jurídica. “Para mostrar a indignação da população paraense e a indignação com o valor da energia elétrica que é cobrada no Pará, principalmente por sermos palco das maiores usinas hidrelétricas de todo o país”, completou.